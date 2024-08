Sinnerův doping: Stejný metr? Italovi uvěřili, s Rumunkou zametli

Z extrému do extrému. Za pozitivní dopingový test šly tenisové úřady Rumunce Simoně Halepové veřejně tak tvrdě po krku, až jí zřejmě zničily zbytek kariéry. Itala Jannika Sinnera, světovou mužskou jedničku, v tichosti zprostily viny. Dva křiklavé případy prominentních hvězd a grandslamových šampionů vyvolávají otázku, zda je všem měřeno stejně. Je tomu skutečně tak?

Letošní duben začal pro Jannika Sinnera zprávou, která nebyla aprílovým žertem. Krátce poté, co ovládl obří turnaj v Miami, se dozvěděl, že uvízl v antidopingové síti. Během březnového turnaje v Indian Wells byl dvakrát pozitivně testovaný na anabolické steroidy. Pozitivní vzorky odevzdal 10. a 18. března. Obsahovaly nízké hodnoty metabolitu klostebolu, který je považován za méně účinný steroid. I tak však pomáhá při růstu svalové hmoty a zrychluje regeneraci.

Sinnerovi byla dvakrát pozastavena činnost, dvakrát se proti tomu ale úspěšně odvolal, tudíž mohl pokračovat v běžném programu roku. A na veřejnost se celá kauza dostala až teprve tento týden. To Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) uvedla, že nezávislý tribunál rozhodl, že na porušení antidopingových pravidel třiadvacetiletý Ital nenesl vinu a nečeká ho distanc, jenž mohl být až čtyřletý. Přišel jen o 400 bodů do žebříčku a 325 tisíc dolarů, které mu náležely za postup do semifinále v Indian Wells.

Když měla jiná bývalá světová jednička Simona Halepová během US Open 2022 pozitivní test na roxadustat, látku stimulující tvorbu hemoglobinu a červených krvinek, stejná agentura ITIA pro ni požadovala šest let, než jí nakonec vyměřila trest na 4 roky. A Rumunka si prožila noční můru. Veřejně propíraný případ se táhl rok a půl, než se letos v březnu dočkala dvaatřicetiletá hráčka mnohem shovívavějšího verdiktu. Arbitrážní sportovní soud (CAS) jí zkrátil distanc na devět měsíců a okamžitě mohla naskočit zpět na okruh.

Jak se mohou dva podobné případy tak dramaticky lišit? Nehrál roli fakt, že Rumunka na sklonku kariéry je snadnějším terčem na třiadvacetiletý Ital, který má být ještě dlouhá léta jednou z hlavních tváří ATP Tour? Vzpomínka na to, jak ATP v devadesátých letech přikryla dopingový případ Andre Agassiho , znovu ožila.

Hlavní rozdíl je zřejmě v povaze případů. Obhájcům Halepové nějaký čas trvalo, než zjistily, že se jí malé množství léku na anémii dostalo do těla ze schváleného doplňku stravy, jenž byl kontaminován. V Sinnerově kauze prý bylo vysvětlení okamžitě na stole. „Chyba týmu, za který je bohužel zodpovědný, vedla k pozitivnímu testu,“ vyjádřil se tenistův právní zástupce Jamie Singer. Sinnerův osobní fyzioterapeut Giacomo Naldi si v Indian Wells pořezal malíček na ruce, když hledal cosi v tašce.

Řeznou ránu si způsobil o skalpel, jímž ošetřuje mozoly na tenistových chodidlech. Druhý Sinnerův fyzioterapeut Umberto Ferrara mu později poskytl hojivý sprej na ránu, který se v Itálii prodává pod názvem Trofodermin. Ani jeden z nich nezkontroloval etiketu, na níž bylo uvedeno, že sprej obsahuje i klostebol. Při opakovaných masážích se tak stopové množství tohoto anabolického steroidu dostalo skrz kůži do těla tenisty.

První pozitivní test ukázal množství 76 pikogramů na mililitr krve, druhý 86 pikogramů. Nezávislý expert David Cowan, jehož ITIA přizvala k případu, konstatoval, že „i kdyby bylo užití látky vědomé, její minimální hodnoty v těle by neměly žádný relevantní vliv na zvýšení výkonnosti hráče“.

„Simona dlouho nevěděla, jak se jí mohla zakázaná látka dostat do těla. V Jannikově případě bylo hned jasno,“ srovnával pro ESPN australský kouč Darren Cahill, jenž dříve vedl Halepovou a dnes je trenérem Sinnera. „Obě dvěma neochvějně věřím, protože je znám. Vždy jsem stál při Simoně. A Jannik je nejprofesionálnější mladý hráč, s kterým jsem kdy pracoval. Nenese žádnou vinu, neměl v úmyslu podvádět,“ dodal Cahill s tím, že o tom, zda dojde ke změnám v Italově týmu a fyzioterapeuti budou bez práce, ještě není rozhodnuto.

Sinner, šampion letošního Australian Open, hraje průlomový rok. Ač nad ním od dubna visel Damoklův meč, drží si již víc než dva měsíce pozici světové jedničky, v sezoně vyhrál pět titulů a celkově má zápasovou bilanci 48:5. „Trpěl tím případem. Hrál pořád celkem slušně, ale vzalo mu to chuť do hry, což bylo znát z jeho řeči těla na kurtu. Párkrát také onemocněl, dostal angínu, proto vynechal olympiádu. Neměl to vůbec lehké…“

Halepová od březnového návratu prohrála oba své zápasy a na menším turnaji v Paříži si navíc vážně poranila koleno. Spekuluje se o tom, že comeback příliš uspěchala a na kurty se vrátí až v sezoně 2025. Sinner, jenž mohl v kariéře pokračovat bez pauzy, je jedním z největších favoritů nadcházejícího US Open.