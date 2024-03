Budoucnost tenisu: rivalita jako velikáni, ale přátelství je opravdové

Co nastane, až tu nebudou Roger, Rafa a Novak? Odpovědi na tuhle otázku se tenis děsil. Dnes je jasné, že vše bude O. K. Díky Carlosi Alcarazovi s Jannikem Sinnerem, dvěma extrémně nadaným mladíkům s raketou, jejichž přátelství je ryzejší než to mezi Federerem a Nadalem. A vzájemné bitvy neméně strhující. Aktuální skóre je 4:4.

V tenisovém ráji, jak sám sebe podnik v Indian Wells tituluje, se největší mužský zápas hrál už v semifinále. Carlos Alcaraz, dvacetiletý španělský uzel šlach a svalů, si otevřel cestu k prvnímu titulu po osmi měsících díky triumfu nad Jannikem Sinnerem 1:6, 6:3, 6:2.

Ryšavý Ital v něm našel prvního přemožitele v sezoně 2024 po šestnácti vítězných zápasech. „Takový konec jsem si nepřál, ale jsem rád za Carlose. Je to výborný hráč a skvělý kluk,“ prohodil Sinner.

Tohle duo ovládlo dva z posledních tří grandslamů. Sinner hraje už několik měsíců jako nejlepší muž planety. Dvacetiletý Alcaraz, nejmladší tenisová jednička dějin, se od loňského wimbledonského titulu soužil. Poslouchal, že vyklízí pozice a Ital mu vzal roli největší mladé hvězdy. Přesto mezi ně nikdy nevstoupila žárlivost, rivalita nepřerostla hranice dvorce.

S mladickou lehkovážností boří zažité stereotypy. Slyšeli jste někdy, aby se Nadal s Federerem připravovali na sezonu společně? Aby spolu trénovali během turnaje? Sinner s Alcarazem si v přípravě na novou sezonu domluvili jeden přípravný blok, i teď v Indian Wells si dohromady zatrénovali. „Jejich přátelství je skutečné,“ popsal Darren Cahill, Italův kouč.

Carlos Alcaraz (Šp.) Jannik Sinner (It.) 20 (5. května 2003) věk 22 (16. srpna 2001) 183 cm/74 kg výška/váha 188 cm/76 kg 2. aktuálně na žebříčku 3. 1. nejvýš na žebříčku 3. 2 grandslamové tituly 1 13 turnajové tituly 12 12:03 letošní bilance zápasů na ATP 16:01 167:46 (78,4 %) bilance zápasů na ATP 206:75 (73,3 %) 27,5 mil. USD prize money 19,6 mil. USD 4 vzájemná bilance 4

Nejsou to jen fráze. Ještě než vstoupili v Indian Wells na kurt pro 16 000 diváků, vezl je ze šatny golfový vozík, na kterém seděli vedle sebe. Smáli se, mávali do kamer. Chvíle před mačem, který hltal celý tenisový svět, strávili v družném hovoru.

„Vždycky říkám, že než sport je pro mě důležitější být dobrým člověkem. A Jannik to má stejně,“ pravil Alcaraz, jižan ze španělské Murcie s havraními vlasy, jehož poznávacím znamením je široký úsměv. „S ním hraju vždycky lépe,“ říkává mladík, jenž kolem sebe šíří spousty pozitivní energie.

To Sinner, rodák z Jižního Tyrolska a v mládí také špičkový lyžař, působí navenek rezervovaněji. Pokládá se hlavně za studenta tenisu, hned večer po zisku titulu na letošním Australian Open už místo oslav procházel video a hledal, jak se ještě musí zlepšit.

Vítězná šňůra mu nakonec vydržela až do půlky března, než přišel střet s Alcarazem v Indian Wells. Ač byl v zápase pokládán za jasného favorita, padl. On sám překvapený nebyl. Už předchozí týdny prohlašoval, že současný tenis je balancováním na tenkém provazu a porážka přijde spíš dřív než později.

„Od druhého setu jsem hrál pořád stejně, snažil jsem se zůstat solidní, místo abych přišel s něčím jiným. To byla chyba. On se rozehrál, dostal se do ráže,“ vyčítal si Sinner taktický omyl. Důvod sklopit hlavu? Nikoliv, jen další studijní materiál. „Carlos mě dělá lepším hráčem,“ pravil Sinner po zápase. A tenhle výrok byl jako ozvěna rivality Federera s Nadalem.

Podobné je to i na kurtu. Z osmi vzájemných zápasů Alcaraz – Sinner se pětkrát hrál maximální možný počet setů, ve zbylých třech alespoň jeden tiebreak. Jsou to okům lahodící bitvy dvou stylů, všeuměla Alcaraze s turbem v nohách i nejlepším stopbalem na světě a strojově přesného servismana Sinnera.

Po některých nadpozemských úderech v Indian Wells se oba museli smát, co že to ten druhý zvládl zahrát. Tahle rivalita má našlápnuto k tomu, aby se do dějin zapsala stejně jako ty předchozí: Borg – McEnroe, Navrátilová – Evertová, Federer – Nadal, Nadal – Djokovič.

„Pokaždé, když spolu hrajeme, se jeden druhého pokoušíme dostat až na samou hranu. Nenávidíme porážky, zvlášť od toho druhého,“ konstatoval Sinner, jehož skóre s Alcarazem je nyní smírné 4:4.

Španěla velký úspěch v semifinále v Indian Wells nastartoval i pro finále, v němž skolil Daniila Medveděva 7:6 (5), 6:1. Před měsícem si na antuce v Jižní Americe ošklivě podvrtl kotník, bál se dlouhé pauzy. V kalifornské poušti však kouzlil, obhájil titul a zase se dotáhl na italského kamaráda.

Pomalý beton na západním pobřeží USA tento týden vystřídá mnohem rychlejší nátěr kurtů v Miami a ten bude favorizovat Sinnera. Tak to bylo i loni. Ital nejprve Alcarazovi podlehl v semifinále Indian Wells, aby mu za dva týdny v semifinále na Floridě oplatil porážku.

Nyní se jejich zápas uskuteční nejdřív ve finále. Světová jednička Novak Djokovič se z Miami odhlásil a nechal hřiště volné dvěma borcům, kteří ho pozvolna vytlačují. A táhnou se při tom navzájem.