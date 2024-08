Hvězdná tenistka Vondroušová: Výrazná změna vzhledu!

Má po operaci ramene, pinkat nemůže, tak jak se zabavit? Tenisová šampionka Markéta Vondroušová (25) se rozhodla pro výraznou změnu své image. O co přesně jde?

Konkrétně si Markéta zase po čase nechala splést vlasy do copánků a navrch si je dala zkrášlit mohutným copem. Fanouškům pak poslala oblíbené výtahové selfie. „Už se těším na návrat na kurty,“ vzkázala Maky.

Novou parádu ale nebude mít na hlavě věčně. S návratem na kurty bude muset cop jít s největší pravděpodobností dolů, jinak by se jí při smeči zapletl do rakety. Pokud se ale bude jednat o jedinou oběť k návratu ke špičkovým výkonům z minulého roku, tak to rozhodně za to stojí.