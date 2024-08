Češi na US Open: hraje se o Masters. Brutální pád i obavy o Fruhvirtovou

Video se připravuje ... Do nevzhledné čtvrti Queens na newyorském předměstí se slétla tenisová špička, aby bojovala o poslední grandslamový titul vyčerpávající olympijské sezony 2024. Nechybí obhájci Novak Djokovič s Coco Gauffovou a také deset českých jmen. Po necelých dvou měsících od wimbledonského titulu zabojuje Barbora Krejčíková o šanci postoupit na Turnaj mistryň, loňská semifinalistka Karolína Muchová bude odvracet brutální pád žebříčkem a mužský lídr Jiří Lehečka se pokusí ve Flushing Meadows vyhrát první zápas kariéry. Velkou ztrátou je absence Markéty Vondroušové, jež podstoupila operaci levého ramene.

Nejvyšší trumf: Barbora Krejčíková Věk: 28

Na žebříčku: 8.

Bilance na US: 5:3

Nejlépe na US: čtvrtfinále (2021)

Soupeřka pro 1. kolo: Bassolsová (Šp.) Wimbledonská vítězka hraje o hodně. Pokud se má podruhé v kariéře probojovat na Turnaj mistryň, kde se letos v Rijádu bude rozdělovat extrémně štědrá dotace 15,25 milionu dolarů, potřebuje v New Yorku zapsat dobrý výsledek. Krejčíkové patří momentálně 10. místo v dostizích o Masters, kam se probojuje pouze elitní osmička. Od pařížské olympiády, kde na ni dolehla těžká únava, nehrála. Bilance 10:1 z posledních zápasů ale dává naději, že by se mohla vrátit silná. Už ve 3. kole jí však hrozí střet s ve formě hrající Paulou Badosaouvou. Barbora Krejčíková se raduje z postupu • Foto Profimedia.cz

Nejvyšší trumf: Karolína Muchová Věk: 28

Na žebříčku: 52.

Bilance na US: 12:6

Nejlépe na US: semifinále (2023)

Soupeřka pro 1. kolo: Volynetsová (USA) Loni měla formu na to, aby celé US Open vyhrála. Nebýt nešťastného zranění zápěstí z tréninku, které ji spolu s pozdější šampionkou Coco Gauffovou přes semifinále nepustilo dál. Tehdy ještě netušila, že ji čeká operace a 10 měsíců bez zápasu. Comeback začala až v červnu, vyhrála od něj 7 z 11 zápasů, ale stále je znát chybějící zápasová praxe. Talent Muchové nemá limity a potřebuje dobrý výsledek. Pokud odečteme 780 bodů, které obhajuje za loňské Flushing Meadows, figurovala by v žebříčku až na konci druhé stovky. Silně to hrozí. Pokud zvládne vstup do turnaje, už ve 2. kole ji čeká vítězka šlágru mezi desátou nasazenou Jelenou Ostapenkovou a dvojnásobnou šampionkou US Open Naomi Ósakaovou. Karolína Muchová se soustředí na hru • Foto profimedia.cz

Nejvyšší trumf: Jiří Lehečka Věk: 23

Na žebříčku: 32.

Bilance na US: 0:2

Nejlépe na US: 1. kolo

Soupeř pro 1. kolo: Fucsovics (Maď.) Těžko uvěřit, že na US Open ještě nevyhrál zápas. Předloni padl s Chilanem Cristianem Garínem 1:3, loni nezvládl bleskový přesun po finále ve Winston-Salemu a v 1. kole vyhořel hladce 0:3 s Rusem Aslanem Karacevem. Čeká ho teprve druhý turnaj po únavové zlomenině obratle, důvod k opatrnému optimismu ale je. V Cincinnati Lehečka ukázal, že se vrátil skvěle připravený, porazil dva soupeře včetně světové pětky Daniila Medveděva. Navíc mu přálo štěstí a jako poslední se může těšit z výhody nasazení, v New Yorku vůbec poprvé. Jiří Lehečka na turnaji v Madridu • Foto Profimedia.cz

Může překvapit: Linda Nosková Věk: 19

Na žebříčku: 35.

Bilance na US: 1:2

Nejlépe na US: 2. kolo (2023)

Soupeřka pro 1. kolo: Putincevová (30-Kaz.) Loni se loučila s US Open plačící, když nezvládla ve 2. kole třísetovou bitvu s favorizovanou Uns Džábirovou. Letos je o rok zkušenější, zároveň stále patří mezi pouhé dvě teenagerky, které figurují v top 100 pořadí WTA. Budoucnost Noskové je stále velmi slibná, byť už letos se od ní čekalo ještě víc. Beton je její nejsilnější povrch a třeba předvede podobné tažení jako při lednovém pochodu do čtvrtfinále Australian Open. Linda Nosková během turnaje v Berlíně • Foto Profimedia.cz

Může překvapit: Tomáš Macháč Věk: 23

Na žebříčku: 39.

Bilance na US: 0:1

Nejlépe na US: 1. kolo

Soupeř pro 1. kolo: Fognini (It.) Od olympiády v Aténách, z níž přivezl zlato ze smíšené čtyřhry a zařadil se mezi národní hrdiny, prohrál na tisícovkách v Montrealu a Cincinnati vždy v prvním kole. Hlavní soutěž ve Flushing Meadows si zahraje po dvou letech a teprve podruhé v kariéře. Že na amerických betonech umí zazářit, demonstroval letos v Miami, kde se prodral až do čtvrtfinále. Italského veterána Fabia Fogniniho by měl na úvod zdolat, v předpokládaném dalším střetu se Sebastianem Kordou už favoritem nebude. Tomáš Macháč na Roland Garros • Foto Profimedia.cz

Může překvapit: Jakub Menšík Věk: 18

Na žebříčku: 64.

Bilance na US: 1:2

Nejlépe na US: 3. kolo

Soupeř pro 1. kolo: Auger-Aliassime (19-Kan.) Jeho loňský úžasný marš z kvalifikace až do 3. kola, kde v den osmnáctých narozenin schytal debakl od Taylora Fritze, byl jedním z příběhů turnaje. Po roce se vrací už jako pevný člen elitní stovky žebříčku, v níž je nejmladším hráčem. A pokud chce i letos slavit v New Yorku narozeniny na kurtu, potřebuje vyhrát znovu minimálně dva zápasy za sebou. To znamená v 1. kole přemoci kanadského siláka Felixe Augera-Aliassima, s nímž má zápornou bilanci 0:1. Radost českého tenisty Jakuba Menšíka z vyhraného gamu • Foto profimedia.cz

Může překvapit: Karolína Plíšková Věk: 32

Na žebříčku: 41.

Bilance na US: 29:11

Nejlépe na US: finále (2016)

Soupeřka pro 1. kolo: Šarífová (Eg.) Nehraje vůbec špatnou sezonu, vždyť v únoru rozšířila svůj účet o sedmnáctý titul kariéry. Ale formu má ještě na víc. Brzdí ji však bolístky stárnoucího těla a hlavně fakt, že jí již na turnajích nepatří místo mezi nasazenými. V New Yorku se pokusí odvrátit vůbec první sezonu, během níž by na grandslamu nevyhrála ani zápas. Proti silným soupeřkám totiž vypadla v úvodním kole jak v Austrálii (Rybakinová), tak při Roland Garros (Svitolinová) a Wimbledonu (Šnajderová). Na úvod Flushing Meadows čeká střet s 90. hráčkou světa Majar Šarífovou, čehož by měla využít. Česká tenistka Karolína Plíšková • Foto Profimedia.cz

Bez očekávání: Kateřina Siniaková Věk: 28

Na žebříčku: 36.

Bilance na US: 5:9

Nejlépe na US: 3. kolo (2018)

Soupeřka pro 1. kolo: Keysová (14-USA) Dvojnásobná olympijská šampionka a nejlepší deblistka současnosti na grandslamu stále čeká na velký singlový výsledek. Na majorech, které se hrají na betonu, má však extrémně zápornou bilanci 8:20. Na US Open nastoupí podesáté v hlavní soutěži, dosud tam jedinkrát postoupila do 3. kola. Při generálce v Clevelandu si vedla znamenitě, rychlý přesun do New Yorku ve spojení s těžkou soupeřkou pro 1. kolo, domácí ranařkou Madison Keysovou, představují ale problém. Kateřina Siniaková při úderu • Foto Profimedia.cz

Bez očekávání: Marie Bouzková Věk: 26

Na žebříčku: 42.

Bilance na US: 3:6

Nejlépe na US: 3. kolo (2023)

Soupeřka pro 1. kolo: Lysová (Něm.) Během olympiády zazářila na turnaji ve Washingtonu, kde skolila i tehdejší světovou trojku Arynu Sabalenkovou a zahrála si druhé finále sezony. Z vlny však obratem sestoupila, když v Torontu ani Cincinnati nezvládla úvodní zápasy a shodně padla ve třech setech. Někdejší šampionka juniorského US Open obhajuje z loňska 3. kolo. Marie Bouzková slaví další vítězství • Foto Profimedia.cz