Ósakaová šokovala outfitem s obří mašlí: Japonský bonbonek!

Chcete mne ochutnat? Tak si mě nejprve pěkně rozbalte! Japonská hvězda Naomi Ósakaová (26) na tenisovém US Open šokovala šíleným modelem s obří mašlí...

Kvůli psychickým problémům kdysi na čas utekla ze světa profitenisu, kontakt s médii ji málem přivedl do blázince. „Nesnáším ten tlak, nechci být středem pozornosti,“ plakala. Přerušila kariéru, porodila dítě a od ledna se pokouší o návrat. Zatím nic moc, plácá se na chvostu elitní stovky.

A teď se v New Yorku nasoukala do modelu, díky němuž rozhodně nebyla nenápadná! „Měla jsem pocit, že na mne všichni posměšně zírají, tak jsem si raději nasadila sluchátka,“ popisovala svůj příchod na kurt.

Aby ne. Při rozehrávce zdobila její bundu obří zelená mašle na zádech, mašličky měla i na teniskách a výraznou bílou stuhou s mašlí si přepásala i limetkové šatičky. Jako bonbonek!

„Ráda experimentuji s módou, některé tenisové oblečky mi dodávají sílu, cítím se jako superžena. Všichni se se mnou chtěli fotit, snad jsem to nepřehnala,“ dumala Japonka po suverénní výhře nad turnajovou desítkou Ostapenkovou 6:3, 6:2. Jak daleko to limetkový bonbonek v New Yorku dotáhne?