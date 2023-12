Tenistka Osakaová o porodu i rozchodu: Bolestná zpověď!

Bývalá světová jednička Naomi Osakaová (26) se vrací na tenisové kurty. Na lednovém Australian Open se představí po roční pauze, kterou měla z důvodu těhotenství a následného porodu. Právě o narození dcery Shai, kterou má s americkým rapperem Cordae (26), nyní Japonka promluvila v rozhovoru pro měsíčník InStyle a přiznala, že přivedení potomka na svět bylo tím nejbolestivějším, co doposud zažila.

Dcera šestinásobné grandslamové vítězky přišla na svět letos v červenci, a i když je pro každou maminku narození dítěte tím nejšťastnějším okamžikem, samotný porod představuje opravdu velkou zatěžkávací zkoušku. „Vzpomínám si, že jsem při porodu cítila, že to je ta nejhorší bolest v mém životě. Říkala jsem si, že když se přes to dostanu, bude mi pak všechno připadat snazší,“ řekla tenistka v rozhovoru.

Osakaová přiznala, že se zpočátku bála, jestli bude pro dceru dobrou matkou a dodala, že by se lidé měli více informovat o tom, jak těžké období těhotenství je. „Myslím, že lidé nevědí, jak těžké je těhotenství. Nikdo o tom tolik nemluví. Je to krásná cesta, ale zároveň také pěkně drsná. Maminky jsou superhrdinky,“ pokračovala rodačka z Ósaky.

Účastnice posledních olympijských her na konci rozhovoru promluvila o spekulacích ohledně rozchodu s tatínkem své dcery, který měl údajně nastat jen měsíc po jejím narození. Tyto fámy však Osakaová rychle utnula. „Vybudovali jsme si opravdu dobrý základ. Nevím, jestli je to tím, že je to prostě pohodář, ale myslím, že prostě respektujeme názory toho druhého. A když se na něčem neshodneme, tak si to vyříkáme. Nakonec oba chceme pro Shai to nejlepší,“ řekla na závěr tenistka.