Nepříjemnost pro slavnou hráčku Šwiatekovou: Nechutné útoky od ruských extenistů!

Na kurtech může podávat sebelepší výkony, ale některým zkrátka není ani tak dost dobrá. Hvězdná tenistka Iga Šwiateková (23) se musí vypořádávat s kritikou ze strany někdejší ruských osobností ze světa jejího sportu. Co proti slavné Polce mají?

Jen málokterá hráčka se v současné době může na kurtu vyrovnat Ize Šwiatekové. Aktuální světová jednička má v mladém věku na kontě už pět grandslamových titulů. Na letošním US Open navíc atakuje účast v semifinále. Ani tyto excelentní výsledky ale některým nezabrání, aby si do Šwiatekové rýpli.

Jako například ruskému extenistovi Andreji Česnokovovi (58), který si s čtyřnásobnou vítězkou Roland Garros nebral servítky. „Jedinou hráčku nemám rád. Je to Iga Šwiateková. Když prohraje, na všechno se vymlouvá. Že jí bolela hlava, nebo byla nemocná. Rafael Nadal vždycky Novaku Djokovičovi gratuloval a řekl, že hrál výborně. To ona neřekne nikdy nic. Pro ni existuje na světě jediný člověk. Ona sama. Ostatní neznamenají nic,“ stěžoval si někdejší devátý hráč světa podle serveru We Love Tennis.

Nebyl ale jediný. Do Šwiatekové se obula i bývalá světová jednička Jevgenij Kafelnikov (50). „Tlačí tě snad někdo k tomu, abys hrála tenis? Pořád si akorát stěžuješ,“ vyčetl Ize na sociální síti X a pokračoval. „Tak já ti povím, co by sis zasloužila, zasloužila by sis vydělávat míň peněz než teď. Co na to říkáš?" dodal.

Šwiateková ale na kritiku Rusů odpověděla po svém. Z posledních čtyř zápasů na US Open vyřadila hned tři ruské tenistky. Postupně s ní padly Kamila Rachimovová (23), Anastasia Pavljučenkovová (33) a Ljudmila Samsonovová (25). Ani s jednou neztratila jediný set. Sama přitom apelovala na veřejnost, aby byla více ohleduplná.

„Množství nenávisti a kritiky, kterému čelím já i můj tým, je neskutečné. Chtěla bych vyzvat všechny, aby byli více ohleduplní a nesoudili tolik druhé,“ pověděla zahraničním novinářům. „Bylo by hezké, kdyby byli více pozitivní k naší práci. Obětujeme tomu hodně, makáme velmi tvrdě," uvedla na závěr.