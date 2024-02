Šokující moment během tenisového turnaje: Porno na obří obrazovce!

Tenisový turnaj? Spíš erotický veletrh! Zhruba takhle na několik okamžiků působilo Córdoba Open v Argentině. Proč? Na velkoplošné obrazovce totiž zničehonic začal hrát místo tenisu film pro dospělé...

To si takhle jdete na tenise pro pití či jídlo a najednou spatříte něco, co byste rozhodně nečekali. Přesně to se stalo návštěvníkům tenisového turnaje v argentinském městě Córdoba. A že to musel být nezapomenutelný zážitek.

Konkrétně šlo o to, že ve fanzóně se na velkoplošné obrazovce nespustil přenos tenisového klání, ale porno! Celá situace je o to skandálnější, že video určeno pouze pro dospělé publikum běželo na obrazovce nikoliv několik vteřin, ale minut. „Někdo bude mít co vysvětlovat,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě. Co na to tedy organizátoři? Ti se podle britského deníku The Sun k eskapádě zatím nevyjádřili.

Ne všichni jsou ale sexuálním incidentem pobouřeni. Například tenistu Thanasise Kokkinakise video pobavilo. „Haha, mám dost,“ smál se aktuálně 77. hráč žebříčku ATP na sociální síti. K sedmadvacetiletému Australanovi se přidali i další příznivci.

„Tomu se říká způsob, jak přilákat lidi na tenis,“ uvedl jeden z uživatelů. „Trvalo mi zhruba minutu, než jsem si uvědomil, na co že se to vlastně dívám,“ přidal další. Pořadatelům se v zásadě podařilo zvednout povědomí o jejich turnaji, ovšem jiným způsobem, než jak by si představovali.