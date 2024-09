Úkaz Muchová v bitvě o semifinále s Brazilkou. Mužský tenis? A proč ne?

V ženském tenise je výjimečným zjevením. Sprintovat jen ze strany na stranu a odpalovat míče co největší silou, jak to dělá většina jejích kolegyň, by Karolínu Muchovou nudilo. Ona si jde na kurt hrát, bavit samu sebe i diváky. Umí to jako málokterá tenistka. Cestou do čtvrtfinále US Open zaujala už náramnou zadovkou či akcí, která byla poctou Rogeru Federerovi. Když ale legenda Chris Evertová přirovnala její kreativní styl k mužskému tenisu, musela se omlouvat.

Karolína Muchová si s chutí zabrnká na kytaru i zazpívá. Kdyby si mohla vybrat, radši bude zpěvačkou dělající show pro vyprodané Wembley, než tenistkou. „Radši bych byla Taylor Swift než Federer,“ zasnila se loni v New Yorku. „Musí být jeden z nejkrásnějších zážitků, co člověk může mít, když vejde na plný stadion. Jste na pódiu sám nebo s kapelou, lidi zpívají vaše písničky. To musí být úplně neskutečný pocit.“

Sama dostala jiný dar. Ten pohybový. Dcera bývalého fotbalisty olomoucké Sigmy Josefa Muchy se v mládí věnovala házené, akvabelám, krasobruslení, gymnastice. „Šly by jí i jiné sporty. Vyrůstala s klukama, hraje fotbal, bruslí, dobře lyžuje, jezdí na snowboardu, skateboardu,“ líčil kdysi její táta.

Všestrannost a hravost se promítá i do jejího tenisu. „V Karolínině tenisové DNA je mimořádná nevyzpytatelnost a kreativita. Na tu jsem u ní vždy sázel,“ pravil její osudový kouč Emil Miške, jenž z tenistky dokáže dostat to nejlepší právě tak, že ji nechá být samu sebou. „Koučovat takovou hráčku ani není práce, je to potěšení. Nedokážu si představit, co by mě bavilo víc,“ vyznal se loni během Roland Garros.

Pestrostí hry je Muchová hotový úkaz. Jako kdyby někdo naprogramoval tenistku na playstationu. Tu zahraje lift po lajně, krásný čop, kraťas, náběh na síť, těžký volej, smeč. Vše navíc zvládá s Federerovskou elegancí. Ostatně Švýcar byl jejím idolem.

Umí překvapit variantou servis – volej. Často za klíčových stavů. Na síť se hrne nadšeně, žádná jiná čtvrtfinalistka nepředvedla během letošního US Open tolik náběhů dopředu co Muchová (79). Světová jednička Iga Šwiateková se nedostala ani na polovinu (34). A na saku zakončuje Češka s výtečnou úspěšností 76 procent, byť občas chytá míč v těžké pozici pod sítí.

Umí toho tolik. V 1. kole US Open proti Katie Volynetsové vrátila smeč soupeřky zadovkou. Lob dopadl přesně na lajnu a výměnu ještě vyhrála. V osmifinále s Jasmine Paoliniovou ukázala akci, kterou proslavil právě Federer. Podání soupeřky zreturnovala halfvolejem a už běžela protivnici strašit dopředu, míček vyhrála po třetím voleji delikátním zkrácením.

„Tohle je má identita, hrát takhle mě naplňuje. I když třeba někdy až moc vymýšlím, nechci hrát jinak, protože přesně takový tenis mě baví,“ líčí rodačka z Olomouce, kterou jako svou oblíbenou hráčku jmenuje například belgická legenda Justine Heninová. A také její oběť z 2. kola US Open Naomi Ósakaová. „Je tak atletická a má spoustu variant, jak zahrát. Moc ráda se dívám na její zápasy i s ní hraju, i když to pro mě nemusí dopadnout dobře,“ tvrdila Japonka.

Právě zápas těch dvou z 2. kola strhnul za mikrofonem ESPN tenisovou legendu Chris Evertovou, která tenis Muchové přirovnala k mužům. „Hraje jako chlap. Ti mají lepší servis i voleje než ženy, lépe se hýbou,“ vypustila do éteru postřeh, který vám odsouhlasí deset z deseti tenisových trenérů. Uns Džábirová, jež se na okruhu v kreativitě hry Muchové blíží nejvíc, ale okamžitě žádala: „Přestaňme s těmi stereotypy. Muchová je neuvěřitelně talentovaná hráčka, ale přeci nemusí být muž, aby výborně podávala, hrála dobré voleje a hýbala se,“ napsala Tunisanka na sociální sítě. A legenda Evertová se raději omluvila. „Nechtěla jsem se dotknout ani jedné z vás.“

V hyperkorektní Americe udělala moudře, Muchovou však rozhodně neurazila. „Neberu to vůbec zle. A neslyším to poprvé. Přeci jen devadesát procent holek hraje pravá, levá a běhají. Samozřejmě jsem si vzala nějakou inspiraci od Rogera Federera nebo Novaka Djokoviče,“ prohlásila česká tenistka, která už při prvním grandslamovém vystoupení na US Open 2018 prohlásila, že s ní přítomnost největších hvězd tenisu nic nedělá. „Když se tady potkám třeba s Federerem, tak z něj jde respekt, ale mezi holkami nemám nikoho, ke komu bych vzhlížela…,“ opáčila tehdy s tím, že v televizi sleduje především mužský tenis.

A také se ho snaží praktikovat. Vnímání kurtu, úhlů a různých herních variant má skutečně spíš pánské. Může tak hrát, protože jako jedna z mála skvěle ovládá nepřebernou škálu úderů. A podceňovanou stránkou její hry zůstává atletičnost, elegance pohybu.

I díky přítomnosti Muchové na okruhu je dámský tenis zábavnější. To musí po čtyřech podařených show bez ztráty setu uznat i v USA. Její čtvrtfinálová soupeřka, Brazilka Beatriz Haddadová Maiaová, to potvrdí rovněž. „Jsem ráda, že mám možnost zahrát si na velkém stadionu s tak zajímavou soupeřkou,“ prohlásila před středečním kláním na Ashově stadionu.