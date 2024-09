Výdělek z MS: Víc než 500 milionů, věří Hadamczik. Co kauza odměny?

Letí to, od zlatého šampionátu a velkolepých oslav uplynulo už čtvrt roku, nastal čas na finální sčítání tučného zisku. Ten má posloužit i k tomu, aby český hokej nečekal na další triumf nekonečných 14 let. Před týdnem probleskla krátká zpráva ze svazové centrály, že výdělek z vydařené pražské a ostravské show se bude pohybovat okolo půl miliardy. „Věříme, že to bude výrazně víc,“ říká k tomu nyní Alois Hadamczik v rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz. V něm se šéf Českého hokeje vůbec poprvé vyjadřuje i k pálivému tématu odměn pro vítězný tým, které o prázdninách vzbudilo pozornost.

Už na svazu víte, jakým způsobem rozdělíte stomilionové zisky z šampionátu?

„Hledáme tu nejlepší a nejsprávnější cestu, abychom peníze nevyhodili lopatou otevřeným oknem. Chceme pomoci klubům, trenérům a dětem. Dáváme si hodně záležet i na tom, aby se k hokeji dostali ti malí sportovci, jejichž rodiče mají hlouběji do kapsy.“

Jak to ale uděláte? Tušíte?

„Nejjednodušší by bylo spočítat kluby, každému poslat rovným dílem stejně a poraďte si, víc mě nezajímá. Touto cestou samozřejmě jít nechceme. Já chci vědět, proč a komu je pošleme. Pokud se za výtěžek z mistrovství bude kupovat výstroj, tak chceme vědět, které kategorii půjde. Za sebe říkám, že by měla jít těm nejmenším.“

Což můžete snadno kontrolovat, nebo ne?

„Musí to být kontrolované. Mně nikdo nemusí říkat, že rozdělení výdělku musí být transparentní. Já to vím, taky jsem toho z pozice šéfa Českého hokeje garantem. Kdyby to mělo být jinak, radši skončím. Stojím si za tím, že za dva roky ve funkci jsem splnil, co jsem hnutí slíbil. Sehnali jsme výrazně víc peněz do hokeje, proběhl forenzní audit hospodaření, vrátili jsme státní znak na dres, ušetřili jsme velké prostředky za Síň slávy a vytvořili novou, lepší. Dostali jsme k národnímu týmu Radima Rulíka a jeho trenérskou skupinu, což byl ohromně důležitý moment vzhledem k domácímu mistrovství světa. V Praze se ukázalo, jak zásadní krok to byl, byť tomuto tahu rozhodně nebyli všichni zainteresovaní nakloněni. Jenže někdo to musel rozjet. Vzal jsem to na sebe.“

S odvoláváním Kariho Jalonena jste šel na svazu proti zdi. Nechtěl jste to vzdát?

„Je fakt, že ve výkonném výboru mě podrželo jen pár lidí, probíhala různá hlasování. Já byl však přesvědčen, že takhle se český národní tým nemůže prezentovat a v dalších letech musíme hrát úplně jinak. Nehledě na bronzovou medaili před dvěma roky. Nemůžeme nevidět, že jsme ji získali třetí třetinou v zápase, kde Amerika dohrávala na tři beky. Ale ano, byla to medaile a hotovo. Mě jen trápilo, že nebyla získaná českým hokejem. A můžou mi všichni říkat, co chtějí. Naši hráči byli, jsou a budou vždy kreativní, jen jsme od toho v posledních letech chybně ustupovali.“

Vraťme se zpátky k hlavní otázce: kolik bude činit výdělek z šampionátu?

„Myslím si, že vyděláme výrazně víc než 500 milionů. Konečné číslo vyřkneme