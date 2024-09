Náš úspěch ostatním nedává dospat, těší Modera. Třinec chystá i dokument

Mohlo by se zdát, že po zisku pěti titulů v řadě už dávno mají splněno, avšak třinečtí Oceláři jsou hladoví i nadále. Jak na předsezonní tiskové konferenci několikrát zdůraznili, znovu chtějí být červeným hadrem pro ostatní extraligová mužstva. „Máme tady rok, kdy oslavujeme 95 let třineckého hokeje. Rádi bychom dopsali ještě jednu zlatou kapitolu. Náš úspěch ostatním týmům nedává dospat. I proto teď v extralize bude hrát plno kluků, kteří by tady v minulosti možná ani nebyli,“ rýpl si prezident Ocelářů Ján Moder do posilování největších konkurentů.

Tisková konference proběhla v prostorách Werk areny, kde o ambicích, plánech a přáních mluvili kromě prezidenta i sportovní ředitel Jan Peterek, hlavní kouč Zdeněk Moták a kapitán Petr Vrána. Dotazy kladlo i několik desítek třineckých fanoušků.

Když se s nimi Moder zdravil, nezapomněl zmínit uplynulé play off, které bylo pro Slezany díky třem zvládnutým sedmým zápasům, a otočené sérii se Spartou, naprosto výjimečné. „Potěšila mě SMSka od trojnásobného olympijského vítěze Honzy Železného. Psal mi, že je to příběh hodný filmu,“ usmíval se Moder.

A jak poodhalil třinecký tiskový mluvčí Ondřej Kuchař, zpracování úspěchů se v dohledné době skutečně chystá: „Ve spolupráci s O2 TV Sport natáčíme celovečerní dokument, který má zmapovat cestu za všemi pěti tituly. Snad se nám to povede. Uvidíte záběry ze zákulisí, rozhovory s hráči a další důležité momenty z jednotlivých sezon. Cílíme na vydání okolo Vánoc, ale neberte mě za slovo. Snad to vyjde a všichni budeme spokojení.“

Oceláře zároveň může těšit ještě jedno velké ocenění, v červnu byli společností E.H.C. Alliance vyhlášeni nejlepším hokejovým klubem v Evropě. „To není vizitka jen pro nás, ale hlavně pro celý český hokej. V té druhé anketě jsme skončili na devátém místě, ale to dělali Frantíci, že?“ pobavil Moder.

Ligu mistrů nepodceňuje

Na nejvyšší mety cílí také v nové sezoně, která pro Třinec začne už pátečním zápasem Ligy mistrů ve švýcarském Lausanne a pokračovat bude v neděli ve Francii proti Rouenu. „Vůbec není pravda, že k Champions League nepřikládáme důležitost,“ upozornil Moder. „Obohacuje nás. Když na výjezdech vidíme něco dobré, snažíme se to aplikovat do naší organizace,“ pokračoval.

„Mé přání je, ať Champions League vyhrajeme. Jednou nám k finále chybělo málo, ale ty zápasy jsme odehráli celkem dobře,“ vrátil se třinecký boss k semifinálové sezoně Ligy mistrů 2017/18.

Třinec chce vychovávat mladé

Následně si znovu vzal slovo a vyřkl další své přání: „Chci, aby se nějaký náš odchovanec stal hvězdou NHL. Prostě takovou, jako Pasta. Na to bychom byli pyšní.“

Budoucnost má současný Třinec v Radimu Mrtkovi nebo Petru Sikorovi, do přípravných zápasů se dále zapojili i talentovaní Adam Cedzo s Oskarem Haasem. Pokusí se chytit šanci, která zkraje sezony přijde, neboť Martin Růžička, Jakub Jeřábek a Andrej Nestrašil stále léčí zranění.

Zatímco klíčoví forvardi laborují s ramenem, Jeřábek chybí od 1. března, kdy v duelu s Pardubicemi utrpěl otevřenou zlomeninu holenní i lýtkové kosti. „Všichni jsou v rekonvalescenci a v rámci možností trénují. Jestliže se budeme bavit konkrétně, Keba (Jakub Jeřábek) jde 8. října na poslední kontrolu. Pak by se mohl připravovat s týmem a pomalu začít hrát,“ popsal Moták.

„Co se týče Andyho a Martina, myslel jsem si, že do extraligy budou, ale bohužel to tak není. Výhled nevíme, neví ho ani oni. Každý den se jich ptám: Růža, co? Kdy?“ přiznal trenér. „On na to, že neví a dělá na sobě. Nebudeme na ně tlačit. Musí být vyléčení a natrénovaní. Pokud mi řeknou, že jsou připravení, půjdou do hry.“

V Třinci ostatně vědí, že není kam spěchat. Jak se už přesvědčili například v sezoně 2022/2023, k titulu se dá dojít i z šestého místa po základní části.

Změny v kádru před sezonou 2024/2025

Přišli: Marek Hrbas (obránce, Zlín), Justin Addamo (útočník, Wheeling Nailers), Michal Teplý (útočník, Rockford IceHogs), Bohumil Jank (obránce, Hradec Králové).

Odešli: Daniel Voženílek (útočník, Zug), Petr Šenkeřík (obránce, Kladno), Adam Polášek (obránce, Litvínov), Adam Helewka (útočník, Bolzano), Miroslav Holinka (útočník, Edmonton Oil Kings).

