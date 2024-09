Tragická smrt olympijské běžkyně Cheptegeiové (†33): Šokující detaily!

Popáleniny na osmdesáti procentech těla. Tuto hrůzostrašnou diagnózu vyřkli lékaři v jedné z keňských nemocnic poté, co expřítel maratonské běžkyně Rebeccy Cheptegeiové (†33) svou někdejší partnerku polil hořlavinou a zapálil. Statečná sportovkyně, která se objevila na letošní olympiádě v Paříži, s těžkým zraněním bojovala několik dní, ale nakonec svůj boj prohrála. K otřesnému případu se navíc vyrojily děsivé detaily! Jaké?

K nechutnému činu došlo v domě Cheptegeiové, který se nachází v západním okrese Trans Nzoia v Keni. Její bývalý přítel Dickson Ndiema měl ugandskou účastnici letošní olympijských her polít benzínem a zapálit. Proč? Důvodem měla být hádka ohledně pozemku, který se nachází ve zmiňované oblasti. Africká běžkyně dům koupila kvůli toho, aby byla blíž keňským sportovním centrům. Její expřítel se měl do domu vloupat ve chvíli, kdy byla Cheptegeiová v kostele.

Poté, co přišla domů, rozpoutal Ndiema nelítostné inferno. Svou někdejší lásku polil hořlavinou a zapálil. „Když jsem vyšla ven, viděla jsem Rebeccu, jak hoří, běží k mému domu a křičí o pomoc,“ líčila hrůzné drama sousedka Agnes Barabaová podle britské televize BBC.

„Když jsem šla pro vodu a začala volat o pomoc, znovu se objevil její bývalý přítel a ještě jednou polil Rebeccu benzínem,“ doplnila nelidský detail. Následně dodala, že po dobu několika dalších dní nemohla kvůli hororovému výjevu ani jíst. Podle jejich slov to bylo poprvé v životě, co viděla něco tak otřesného.

Kriticky popálená běžkyně byla okamžitě převezena na jednotku intenzivní péče do nemocnice Moi Teaching and Referral Hospital v keňském Eldoretu. I když s těžkým zraněním bojovala Cheptegeiová několik dní, nakonec těžkým popáleninám podlehla ve středu 4. září. Popáleniny utrpěl i Ndiema, který se zotavuje v nemocnici. Jakmile lékaři prohlásí, že je dostatečně zdravý na to, aby nemocnici opustil, bude zadržen policií a obviněn.

Keňští policisté podle britského listu Daily Mail uvedli, že na místě činu našli pětilitrový kanystr, tašku a ohořelý telefon. Cheptegeiová doběhla v rámci letošního olympijského maratonu na 44. místě s časem 2 hodiny, 32 minut a 14 vteřin. Další účast na závodech už ale kvůli svému bestiálnímu expartnerovi nepřidá…