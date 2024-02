Šokující zvrat v případu smrti rekordmana Kiptuma (†24): Zatkli čtyři muže!

Ta zpráva otřásla lidi napříč celým sportovním světem. Kelvin Kiptum (†24), maratonský světový rekordman, o víkendu tragicky zemřel při autonehodě. Nejvíc tato tragédie otřásla jeho rodinou v čele s jeho tátou Samsonem Cheruiyotem. Ten požádal policii o zahájení vyšetřování. A to nyní přineslo důležitý posun!

Před několika dny uběhly sotva čtyři měsíce od momentu, kdy běžec Kelvin Kiptum vytvořil světový rekord, když uběhl maraton za dvě hodiny a pětatřicet vteřin. Na konci minulého týdne ale život špičkového sportovce tragicky vyhasl poté, co s toyotou ve večerních hodinách narazil do stromu v keňské oblasti Kaptagat.

Na první pohled to vypadalo jako nešťastná nehoda, která stála život nejen Kiptuma, ale i jeho rwandského kouče Gervaise Hakizimanu. Samson Cheruiyot, otec mrtvého rekordmana, ale požádal policii o vyšetřování. „Byli tady lidé, kteří se ptali po Kelvinovi, ale odmítli se představit,“ citoval britský deník Daily Mail Kiptumova otce. „Požádal jsem je, aby mi řekli, kdo jsou, ale oni místo toho odešli. Jednalo se o skupinu čtyř lidí,“ doplnil.

Uběhlo pár dní a policie už začala konat. Podle afrického webu Nation totiž strážnici čtveřici zatkli a umístili ji do vazby! A co víc. Samson tři z nich identifikoval. Kromě toho zabavili policisté auto, kterým podezřelí jezdili. Aby toho nebylo málo, tak se zjistilo, že všichni čtyři už měli v minulosti problémy se zákonem. Jak to celé dopadne? To se nejspíš dozvíme v následujících dnech.