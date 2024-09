Z českého daviscupového týmu mají ve světě bžundu: Rozvrat kvůli prachům

Je to 11 let, co Češi křepčili podruhé za sebou se salátovou mísou nad hlavou. Teď? Jaroslav Navrátil (67) seděl ve čtvrtek ve Valencii jako pecka a čekal, zdali se z kapitánské sesle nepropadne hanbou. Vystoupení daviscupového ansáblu se tam změnilo v jednu velkou frašku.

Se Španěly i Australany prohráli Macháč, Lehečka a spol. 0:3 a tým se podle informací Blesku rozsypal na cimprcampr nejen po zdravotní stránce. Vztahy jsou prý našponované jako čekání na víkendovou předpověď počasí.

Lehečka lehnul s horečkou po prvním zápase. Macháče ve středu kvůli křečím nesli po skreči proti Alcarazovi z haly parťáci, aby druhý den dokulhal k mači proti Popyrinovi, odehrál jediný gem a k nelibosti fanoušků znovu vzdal.

Nakrklý kapitán

Navrátilovi se jako bumerang vrátil fakt, že jako jediný ze všech kapitánů vzal do Španělska jen čtyři borce místo pěti. Po problémech singlistů tak měli hasit malér deblisté Menšík s Pavláskem. První z nich zaskočil. Druhý, který singly už roky nehraje, ale nechtěl do dvouhry za žádnou cenu. A nastal malér. Původně nominovaný Vít Kopřiva totiž do Valencie neodletěl. Místo toho hrál běžný turnaj ve Štětíně. „Nevím, jak by nám v téhle situaci pomohl,“ mávl nad tím rukou ve čtvrtek Navrátil.

Jak? Minimálně tím, že by ze sebe nemusel dělat šaška lazar Macháč, který vzápětí nakvašeně vyloučil svoji účast v dnešním duelu proti Francii. „V pořádku, je to jeho rozhodnutí. Ale nemyslím si, že některá jeho rozhodnutí jsou dobrá,“ pronesl šéf kapku nakrkle.

13 milionů

A proč to všechno? Jak Blesk zjistil, za vším nejspíš vězí prachy. Za účast ve finálové skupině vyplácí Mezinárodní tenisová federace 13 milionů korun a dělit je na pět nebo na čtyři díly je rozdíl. Jak pro hráče, tak pro kapitána, který pobírá určitý podíl. „Moje jediné vysvětlení je to, že budget se rozděluje líp mezi čtyři než mezi pět lidí. Z koláče si pak ukousneš víc,“ potvrdil tento kalkul pro iSport.cz i někdejší reprezentant Jan Hájek (41). „Kdyby se tohle stalo ve fotbale nebo hokeji, trenér okamžitě končí nebo rezignuje. Je to brutální minela a ostuda,“ soptil.

Přijde Štěpánek nebo Berdych?

U kormidla daviscupového týmu sedí 18 let, slavil dva triumfy. Fiasko ve Španělsku ale může Jaroslavu Navrátilovi zlomit vaz! Podle informací Blesku už kapitán nemá v týmu takovou autoritu jako před lety. A vzhledem k aktuálnímu rozkolu se živě spekuluje o jeho konci. V příští dnech bude události ve Valencii řešit nové vedení tenisového svazu. „Kapitán předloží svou zprávu, kterou se bude zabývat sportovní úsek a předsednictvo svazu. Pak rozhodneme, co dál,“ citoval iSport.cz předsedu Jakuba Kotrbu. Nejžhavější kandidáti na Navrátilovo místo? Dvojice legend Tomáš Berdych nebo Radek Štěpánek...