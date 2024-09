Navrátilovo fiasko. Ostuda! Musí skončit, bouří se bývalí reprezentanti

Daviscupový kapitán Jaroslav Navrátil měl dobré oko, když velkou českou naději zařadil do nominace. • Profimedia, Instagram

Nedůstojné tenisové události při Davis Cupu ve Valencii zvedly v českém tenise vlnu rozhořčení. Mladý český výběr podlehl Španělsku i Austrálii 0:3. Jiří Lehečka po prvním utkání onemocněl, olympijský vítěz Tomáš Macháč se ve středečním duelu s Alcarazem zranil. A zloba bývalých daviscupových vítězů Lukáše Rosola s Janem Hájkem míří na kapitána Jaroslava Navrátila, který přivezl do Španělska pouze čtyřčlennou sestavu. Kvůli tomu musel poslat na kurt jedničku Macháče proti Austrálii zraněného, riskoval jeho zdraví, a pak ho ještě zkritizoval. Vše nasvědčuje tomu, že v sobotu ještě tenisté odehrají v poslepované sestavě duel o nic s Francouzi a příští týden Navrátil ve funkci po osmnácti letech skončí.

„Kdyby se tohle stalo ve fotbale nebo hokeji, trenér okamžitě končí nebo rezignuje. Je to brutální minela a ostuda,“ rozzlobil se Jan Hájek (41 let), daviscupový šampion z roku 2013. „Myslím, že tohle panu Navrátilovi podsekne židličku,“ přisazuje si tvrdě i Lukáš Rosol (39), dvojnásobný vítěz salátové mísy z let 2012 a 2013.

Z fiaska ve Valencii oba neviní hráče, ale kapitána Navrátila. Pro daviscupový týden, kdy absolvují během čtyř dnů tři utkání, mají národní reprezentace možnost nominovat minimálně pětici tenistů. Co nejširší kádr je zásadní. V pokročilé fázi sezony, bezprostředně po US Open, hrozí zranění a nemoci. Každý už mele z posledního. A přesně to se českému týmu vymstilo.

Když na zdraví doplatili Lehečka s Macháčem, neměl už kapitán Navrátil nikoho v záloze, jelikož situaci podcenil a do Valencie nevzal například čtvrtého nejlepšího Čecha na žebříčku dvouhry Víta Kopřivu. Aktuálně 143. tenista pořadí ATP hraje challenger ve Štětíně a ze situace je zklamaný, komentovat ji však prozatím nechtěl.

„Ostatních patnáct týmů je na Davis Cupu v šesti, sedmi hráčích. My tam máme čtyři, z toho jednoho nemocného a jednoho zraněného. Kluci za to nemůžou, to se prostě může stát. Ale kapitán měl s touhle možností počítat a určitě vzít jako pátého hráče Víťu Kopřivu a minimálně ještě jednoho juniora. Tohle jde za panem Navrátilem,“ vyčítá Rosol.

Hájek souhlasí. „Mrzí mě to kvůli Vítkovi Kopřivovi, který je 143. na světě a jasně čtvrtý český singlista. Proč tam nejel? Důvod, že by stejně nevyhrál, je pro mě absolutně zoufalý. Podívejte se, kolik týmů tam má hráče mnohem hůř postavených než je Vítek,“ podotýká.

Situace se podle informací Sportu ve čtvrtek stala tak absurdní, že v utkání proti Austrálii nechtěl nikdo do druhého singlu vedle devatenáctiletého Jakuba Menšíka nastoupit. Nemocný Lehečka ležel s teplotou v posteli, Macháče ve středu při duelu s Alcarazem handicapovaly křeče a ještě si z něj odnesl zranění lýtka. A deblista Adam Pavlásek, který hrál ostrou dvouhru naposledy před šesti lety, odmítal jít pro debakl od některého z elitních australských singlistů.

Obětoval se nakonec Macháč, po jednom gamu a šesti minutách vzdal Alexeii Popyrinovi. „Divím se Tomášovi, že vůbec na jeden game proti Austrálii nastoupil a riskoval další zranění. A ještě se k tomu pan Navrátil vyjádří tak, že je mu líto, že na kurtu nezůstal déle. Jak tohle kapitán svým hráčům může říct? Jak se k nim takhle může zachovat? Prohlásí tohle, místo toho, aby si je hýčkal a staral se o ně, protože oni jsou pro něj hlavním zdrojem výher, díky nim Davis Cup můžeme vůbec hrát,“ diví se Rosol.

Reakce nového svazového předsedy

Oba bývalí tenisté vidí za pouze čtyřhlavým českým týmem ve Valencii finanční kalkul. Za skupinovou fázi Davis Cupu mají zúčastněné výběry jistou odměnu cirka 400 000 dolarů. Ty si mezi sebe rozdělí hráči a je na ní zainteresovaný i kapitán. „Myslím, že pan Navrátil ví, co dělá. Že vzal jen čtyři hráče, mělo své opodstatnění. A podle mého názoru šlo o finance,“ tvrdí Rosol a Hájek souhlasí. „Moje jediné vysvětlení je to, že budget se rozděluje líp mezi čtyři než mezi pět lidí. Z koláče si pak ukousneš víc. Smutné, že se k tomu takhle přistupuje. Ale ani mě to nepřekvapilo,“ dodal Hájek.

V pochmurné náladě čeká už teď vyřazené Česko v sobotu od 16 hodin rozlučka s letošním ročníkem Davis Cupu proti Francouzům. Odehrát ji důstojně bez ostudy je teď jediný cíl.

A příští týden se začne na tenisovém svazu jednat. „Situaci ve Valencii jsem viděl na vlastní oči a budeme ji řešit. Počkáme do skončení akce, kdy kapitán předloží svou zprávu, kterou se bude zabývat sportovní úsek a předsednictvo svazu. Pak rozhodneme, co dál,“ vzkázal Sportu a iSport.cz nový svazový předseda Jakub Kotrba.

Dá se očekávat, že kapitán Navrátil ve funkci po osmnácti letech skončí. A že nejžhavějšími kandidáty na jeho místo budou největší české hvězdy Davis Cupu nedávné minulosti - Tomáš Berdych , který spolupracuje s Lehečkou, či Radek Štěpánek .

Ke změně vyzývá i Hájek. „Ať v sobotu kluci nějak odehrají zápas s Francií a v pondělí by měl Navrátil funkci sám položit. Patří mu dík, za ty roky udělal velké výsledky. Ale s touhle novou generací už musí přijít nová krev.“