Trapas kvůli reklamě během sparťanské bitvy snů v LM: Za tohle platíme?!

Tak tohle se nepovedlo! A velmi. Natěšení fotbaloví fanoušci, kteří u televizních obrazovek sledovali premiérové vystoupení Sparty v Lize mistrů proti Salzburgu, museli být zaskočení. Místo ostře sledovaného zápasu se jim totiž v přímém přenosu vysílaly reklamy. Nejen oficiálního partnera milionářské soutěže, ale především nabídka dalšího programu Novy, včetně zápasu rivala z Edenu.

Třicátá minuta a reklamní blok? Žádný hloupý žert, ale krutá realita, kterou si pro tisíce fanoušků Sparty i českého fotbalu připravil kanál Nova Sport 3 při vysílání od 28. do 30. minuty mače. „Obsluha televize pila, nebo co?“ divili se fanoušci na sítích, když přišla několikaminutová sekvence reklam během nepřerušené hry, což naštěstí při fotbalu není zatím standard.

„Platím 400 korun měsíčně za O2 TV a v průběhu zápasu reklama? Vážně?“ zuřil další příznivec na síti X. V inkriminovaném čase se naštěstí nic zásadního neudálo, obě branky letenských v prvním poločase oko diváka spatřilo v přímém přenosu.

Televize si naštěstí chybu během přestávky po první půli uvědomila a nasypala si popel na hlavu. „Ještě než se dostaneme ke druhému poločasu, tak mi dovolte se za naši stanici omluvit za chybu v průběhu prvního poločasu. Samozřejmě všichni víme, že reklama do přímého přenosu fotbalu, a ještě takovéhleho zápasu, nepatří. Byla to chyba. My věříme, že si užijeme hlavně tu reklamu na fotbal, která byla k vidění v prvním poločase,“ kál se za celou Novu komentátor Michal Jinoch. Pražané nakonec dotáhli utkání k výhře 3:0.