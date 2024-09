Vítězství po 21 letech! Mazaná Sparta zdeptala Salcburk: Udělali z býků voly!

Páni inženýři, to byla šlupka. Statici, věřící i bez vyznání, se křižovali. Letenský chrám se v přívalu oslav klepal v základech. Sparta v prvním mači ligové fáze Champions League zničila Salcburk (3:0).

Rudá obec vyhlížela návrat do nejprestižnější soutěže planety 19 let a vítězství v ní ještě o dva roky déle. Dočkala se způsobem, jenž si snad ani nemohla vysnít. Už po hodině hry hulákali kotelníci rozjaření výtečným výkonem svého mančaftu: „Dejte jim bůůůra!“

Sváteční střelec

Když hned ve 2. minutě Kairinen dorazil Haraslínův »rohlík« do rakouské »pekárny« běhal obecenstvu v epet Areně při nadšení po zádech atmosférický mráz. Finský špílmachr se trefil v mistráku poprvé od loňského 23. října a na lepší chvilku si to ani nemohl schovat. Parťáci zmuchlali svátečního střelce v objetí, pak občas trpěli tím, čemu provozovatelé cirkusových atrakcí říkají cvrgola, čili kolotoči přihrávek soupeře ve středu pole, jenže Olatunji ho utnul. Z úhlu, jenž se vymykal všem fyzikálním zákonům, udělal z gólmana »Rudých býků« Blaswiche vola – 2:0.

Laciho párek

Všemi mastmi mazaná hra na soupeře, jehož předcházela pověst super rychlého fičáku, sakra platila. „Dokázali jsme to zahustit, byli jsme chytřejší než oni,“ culil se defenzivní univerzál Jaroslav Zelený. Přesně tak. Letenští svedli z obrany pevné jako židovská víra vyletět dopředu a deptat protivníka.

O tom, jak Laci zasekávačkou poslal na párek beky i brankáře a zavěsil do prázdné kasy, by se dal natočit instruktážní film – 3:0. „Je to úžasný pocit, byl to můj první zápas v Champions League. Jsem šťastný, že jsme vyhráli, navíc jsem dal gól. Jsem hrdý na celý můj tým,“ zářil Quazim Laci.

Ty tři body do tabulky nového formátu Ligy mistrů už se nedaly ztratit a přišlo to, co viselo ve vzduchu. Ovace do mrtě vyprodaných tribun vstoje! „Dostali jsme lidi do varu, byli skvělí,“ uzavřel trefně báječný večer Zelený.“