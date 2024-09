Střelec Kairinen: Speciální moment. Doufám, že jsou ve Finsku hrdí

V pořadí se Sparta usadila extra vysoko, dokonce nad Realem Madrid. Samozřejmě, není odehrané ani celé první kolo, přesto jde pro Letenské o pěkný obrázek. „Ještě jsem ji neviděl, ale pravděpodobně si udělám obrázek. Ale není konec, ještě zbývá hodně zápasů,“ usmál se Kaan Kairinen.

Po duelu měl (samozřejmě) zářivou náladu. Asi i proto, že za sebou nemá nejlepší měsíce. Na jaře byl zraněný, měl zlomenou nohu po střetu se Slavií, vrátil se, ale zdravotní problém si přivezl i z posledního reprezentačního srazu.

„Samozřejmě, byl to můj cíl vrátit se už pro kvalifikační zápasy. Věděl jsem, že se mi to může podařit, jen když budu opravdu tvrdě pracovat. Od klubu jsem měl velkou pomoc a prostě jsem celé léto strávil tréninkem,“ vykládal finský elegán. „To druhé zranění opravdu nebylo velké, nebál jsem se, že bych mohl chybět,“ podotkl.

Když bylo jasné, že je fit, místo v základní sestavě měl jisté. V centru hřiště je pro Spartu nepostradatelný, což se ukázalo také proti Salcburku. I kapitán Filip Panák ho velebil, jak společně s Qazimem Lacim vykrývali prostory a pomohli obranné trojici.

„Byl to velký zápas. Myslím, že jsme začali dobře, ale pak jsme měli nějaké momenty, kdy jsme bránili v bloku. Věděli jsme, že má soupeř dobré individuality, přesto si nevytvořil velké šance. Měli jednu střelu na bránu, opravdu jsme hráli dobře,“ popisoval.

K herní stránce přidal i gól. Přitom není žádný velký zabiják. Ve Spartě se zapsal mezi střelce počtvrté, přitom v ní už absolvoval 71 startů.

„Byl to můj pravděpodobně první dotek s míčem, možná jsem tam měl jednu přihrávku. Měl jsem to sice na levou nohu, ale byl začátek utkání, balon trochu skákal, tak jsem se opravdu soustředil,“ popisoval. „Pak jsem vystřelil a míč byl v bráně. Bylo to takové: Yeah, speciální moment, samozřejmě. Je složité to popsat, ale byla to velmi šťastná chvíle,“ netajil nadšení.

Aby ne, jde o Ligu mistrů. V základní části se Kairinen předvedl poprvé, zatím střádal jen starty v předkolech. Před Spartou si je zkusil také v dresu HJK Helsinky. „Champions League je nejvyšší level, finského hráče v ní nevidíte každý den. Doufám, že jsou ve Finsku hrdí,“ vyznal se.