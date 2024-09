Friis po výhře: Poučili jsme se z lekce od Liverpoolu, nemůžeme být naivní

Fantastické entrée a z pohledu trenéra takřka dokonalá záležitost - Sparta přejela Salcburk 3:0 a na hřišti to vypadalo, že tým plnil do puntíku, co mu kouč naordinoval. Lars Friis po úspěšném vstupu do Ligy mistrů neskrýval radost, ale přesto se snažil udržet si nadhled. Třeba ten, který Letenští prokázali po škaredé facce s Liverpoolem. Podle Friise se i tahle špatná zkušenost teď vrátila v pozitivním světle.

Dokonalý vstup do Ligy mistrů. Bylo to tak, jak jste si to naplánoval, nebo to v některých ohledech bylo i jednodušší?

„Musím říct, že to nebylo jednoduché. A byl bych velmi hloupý, kdybych řekl o některých zápasech v Lize mistrů, že budou lehké. Mám velký respekt vůči Salcburku a jeho způsobu hry. Hráli docela dobře a takticky jsme jim odepřeli velké šance. A musím dát velké uznání hráčům, jak hráli zápas, byli velmi disciplinovaní. A díky tomu, jak Salcburk hraje velmi agresivně, věděli jsme, že jsme občas mohli hrát trochu delší balony a být přímočařejší, což byl jeden z plánů a dnes se vyplatil.“

Váš presink z bloku byl v zápase dost patrný, zaměřovali jste se na to hodně?

„Je to velmi důležitý nástroj, který jsme přidali do naší výzbroje. Víte, jak normálně hrajeme v české lize, snažíme se nalézt na soupeře co nejvýš a v tom chceme pokračovat. Ale někdy hrajeme v Lize mistrů a je to proti lepším týmům, než na které jsme zvyklí, a ty nás potrestají zase jinými způsoby. Takže nad tím jsme taky přemýšleli. Asi se všichni shodneme, že jsme poučili z lekce, kterou nám v minulé sezoně uštědřil Liverpool.“

Jak to?

„Když jsme hráli hodně vysoko, občas to fungovalo, ale Liverpool nás vyškolil. Řízení zápasu je velmi důležité a jsem strašně rád, že umíme hrát taky takhle. Chceme být pořád tým, který myslí směrem dopředu, který presuje vysoko v intenzitě, ale taky musím říct, že nemůžeme být naivní, když hrajeme proti nejlepším týmům světa.“

Jak hodnotíte atmosféru?

„Ha! Magická. Mluvil jsem s Kásou před zápasem a byl jsem strašně zklamaný na rozcvičce, protože za brankami jsem viděl známé tváře, ale jinak bylo poloprázdno. Kása mi vysvětloval, že to bylo kvůli dopravě a lidi proto přišli pozdě. Normálně je pro nás strašně důležité, aby do nás fanoušci během rozcvičky napumpovali energii. Ale když jsme pak vyšli znovu ven, už to bylo úžasné. Když jsme na hřišti trpěli, vždy jsem cítil energii všude okolo. A o tom je Sparta a takhle si pomáháme. Takhle nás fanoušci ženou dopředu a nemůžu ani chtít víc.“

Jak velká je to vzpruha pro sebevědomí i signál do ligy, když víte, že za sebou máte takhle dobrý zápas proti špičkovému soupeři?

„Potřebujeme neustále přidávat další vrstvy v kvalitě výkonů a stylu hry. Chceme být tak ofenzivně ladění jako vždycky, ale občas potřebujeme i vědět, jak hrát, když jsme přitlačeni ke zdi. Ale samozřejmě nám to přidává sebevědomí a není to jen o hráčích, kteří jsou v základu nebo o náhradnících. Strašně důležitá je i energie od hráčů, kteří se nedostali do hry, od realizáku okolo. Všichni nás nakopli. Je tam velké sebevědomí.“

Jak se na vás odráží?

„Víme, jak jsme dobří, ale nejdůležitější je, že to, jak jsme naladění na jedné vlně od vedení až po hráče na hřišti, je důvod, proč jsme tak silní. Fotbal je fotbal a máme výborné hráče, ale společně jsme strašně silní a rádi chodíme trénovat na Strahov. V dobrých časech na tom potřebujeme pracovat, protože nás to podrží v horších chvílích.“

Byla zkušenost klíčovým faktorem v dnešním zápase?

„Nevím. Myslím, že Salcburk má zkušenosti z evropských pohárů, což my ale taky z minulé sezony. Je to klub, který pořád hraje v Lize mistrů. Samozřejmě jsou mladí, ale znám Pepa Lijnderse a ten vždy vybírá hráče, kteří jsou dostatečně dobří. Nevím, jak na to odpovědět, ale jsem prostě šťastný, jak jsme hráli. Až tolik se na věk nedívám. Když jste dostatečně dobrý, jste i dostatečně starý.“

Nebyl výsledek příliš krutý pro Salcburk?

„Pfff… Nerad bych se do toho pouštěl. Kdyby dali gól, který byl odvolán kvůli ofsajdu, byl by to dost jiný zápas. Bylo i důležité, kdy jsme vstřelili góly. Když už to vypadalo, že se začínají zvedat, najednou jsme udeřili. Ale nechci mluvit až tolik o tom, co se Salcburku nepovedlo. Já si zkrátka nemůžu přát víc než takovýto vstup do Ligy mistrů. Pracovali jsme všichni strašně tvrdě, strávili jsme hodně času nad tím, jak bychom mohli nejlépe optimalizovat naši přípravu.“