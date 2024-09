Strach explzeňáka Hrošovského: Zdravotní komplikace novorozence!

Jako na horské dráze. Takový je v současnosti soukromý život Patrika Hrošovského (32), někdejšího fotbalisty Viktorie Plzeň. Koncem srpna přivítal na světě druhého potomka. Radost z nového života ho ale brzy přešla...

Dva týdny. Takovou dobu trvala radost u Patrika Hrošovského z narození syna Christiana Leona. Poté ovšem nadšení vystřídaly obavy o zdraví novorozence. Klára, manželka slovenského záložníka, se nyní o smutný příběh podělila s veřejností.

„Píšu těm z vás, kteří také nyní prožíváte strach o své dítě, ať už je malé či větší. S Christianem jsme skončili v nemocnici se zlatým stafylokokem, který jsme si nejspíš odnesli z porodnice,“ citoval manželku Hrošovského slovenský server Šport24. „Po prvních dvou týdnech, kdy jsme se sžívali jakožto čtyřčlenná rodina, bum, jedna probdělá noc, ráno ještě docela nevinný ekzém, a pak to přišlo,“ líčila Klára.

Následně uvedla, že sledovat utrpení vlastního miminka bylo pro ni tak těžké, že podle svých slov ještě nikdy nezažila nic tak hrozného. „Pravděpodobně mě čeká ještě mnoho bezesných a proplakaných nocí, ale hlavně se modlím za dobrý konec. Pokud máte někdy pochybnosti o zdraví svého dítěte a váháte, zda jít na pohotovost nebo déle čekat, jděte! Raději budu za hysterickou matku, než za tu, která přišla pozdě. My jsme naštěstí dorazili včas a upřímně doufám, že i my odejdeme co nejdříve. Držte nám palce,“ uvedla na závěr.