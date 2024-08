Hrošovský o soupeři Slavie i Plzni: Návrat si dokážu představit

Zrovna dostal od klubu den volna, tak se v úterý dopoledne věnoval malému synovi. Patrik Hrošovský (32) se usadil v Belgii, po přestupu z Plzně už za Genk válí pět let. Drží si pozici v základu i dobrou formu, v neděli rozhodl gólem v nastavení o výhře proti silným Bruggám 3:2. Zkušený středový záložník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz rozebírá soupeře Slavie RC Union Saint Gillois, kterého dobře zná z ligy. Zmínil i budoucnost ve slovenské reprezentaci i případný návrat do Česka – v Belgii mu v létě vyprší smlouva.

Jak podle vás dopadne odveta Slavie v Bruselu proti Unionu Saint Gillois?

„Viděl jsem první zápas v Edenu – Slavia hrála výborně, Belgičanům skoro nic nedovolila. Ale pořád je to kvalitní tým, nepříjemný soupeř zejména s výborným přechodem do útoku, Slavii může v odvetě potrápit. Ta je v poslední době pevná v defenzivě, což je důležité a může to rozhodovat.“

V čem vyniká belgický tým?

„Především mají uprostřed hřiště Puertu, to je jejich klíčový hráč v rozhodujících momentech, vytváří většinu šancí. První zápas ho Slavia eliminovala osobním bráněním (od Zafeirise), bude to zase jedna z podstatných věcí. Belgičané navíc před sezonou přišli o dva hlavní útočníky, kteří rozhodovali zápasy, oba v létě odešli. Amoura do bundesligy (Wolfsburgu), Nilsson do Brugg. Teď je musí nahradit a zabere to nějaký čas.“

Je pro ně problém, že se odveta se Slavií hraje na stadionu konkurenčního Anderlechtu?

„Oni mají dobré fanoušky, ale když nemůžou hrát přímo na svém stadionu, je to nevýhoda. Anderlecht má pěkný stadion ve stejném městě, lidé přijdou i tam, ale pořád to pro ně není jako doma. Ten jejich stadion je historický, leží v chráněné památkové zóně, takže je problém s rekonstrukcí.“

Vy jste je s Genkem na jaře porazili doma 1:0, přihrával jste na gól. Šlo o nepříjemného soupeře?

„Měli v minulé sezoně velkou fazonu, na podzim se jim celkem dařilo v Evropské lize, v Konferenční lize zvládli na jaře jedno kolo, byli na vlně. Byli organizovaní, kompaktní. Teď mají nového trenéra, v létě udělali dost změn. Ale i tak mají velkou kvalitu, pro Slavii nepůjde o jednoduchý zápas.“

Utkání v Edenu rozhodl dvěma góly Tomáš Chorý, kterého znáte z Plzně. Je nyní pro Slavii klíčovým hráčem?

„Viděl jsem