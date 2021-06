Slovenský šéf trenérů kritizuje Hrošovského i přestupový cíl Sparty

Místo klidného přeletu do vyprahlé Andalusie se musí chystat na nejhorší. V posledním duelu skupiny E potřebuje slovenská výprava obrat domácí Španěly. Výraznou měrou k tomu přispěla porážka od Švédů, kterou slovenští experti jen těžko rozdýchávají.

„Hráli jsme v hluboké pasivitě. Bez míče jsme se zformovali do bloku 10–0, a po zisku přecházeli do brejků strašně pomalu. Mám před očima situaci, kdy Škriniar získal balon, chtěl ho vyvézt na soupeřovu polovinu, ale všichni jeho spoluhráči byli za ním,“ zlobil se Ladislav Borbély, jenž patří na Slovensku k uznávaným expertům.

Svěřenci Štefana Tarkoviče vsadili proti seveřanům na jednu kartu – ubojovat plichtu, jež by zajistila důležitý bod. Po faulu brankáře Martina Dúbravky na Robina Quaisona však německý sudí nařídil pokutový kop. Ač si jednička Newcastlu myslela něco jiného.

„Osm z deseti rozhodčích by to posoudilo jako faul,“ krotí emoce prezident Unie fotbalových trenérů. Problém viděl u jiného hráče. „Koscelník udělal před penaltou zásadní chybu – nemůže 15 minut před koncem lajdácky pustit do šestnáctky hráče, aniž by zareagoval na jeho náběh,“ zkritizoval libereckého obránce, o jehož služby se v posledních týdnech zajímá i pražská Sparta.

Slabý výkon ale podle Borbélyho předvedlo více reprezentantů. Na mušku si vzal například Roberta Maka či Petera Pekaríka. Podprůměrný výkon podle něho podal i Patrik Hrošovský. Místo něho mu v sestavě chyběl slávista Jakub Hromada. „Jeho prostorová inteligence nám chyběla. Je moderní a proaktivní.“

Problém Slovenska vidí 66letý expert i ve složení útoku. Hamšík a spol. proti Švédsku ani jednou nevystřelili přímo na branku. Na EURO takový zápas dosud prožilo jen Turecko na úvod s rozjetými Italy.

„Za to ale trenér Tarkovič nemůže. Slovensko v posledních letech pořádného útočníka nemá. Boženíkův vývoj se ve Feyenoordu zastavil, pomohlo by mu hostování. Ďuriš potřebuje na branku obrovské množství šancí. Ideálním adeptem by byl Ivan Schranz, který skloubí rychlost, pracovitost i zakončení, jenže se bohužel opět zranil,“ zalitoval Borbély absence čerstvé posily Slavie.

Postup ze skupiny logicky nevidí zrovna pozitivně. „Takový je realistický pohled,“ hořce se usmál. „Španělové nehráli se Švédskem bůhvíjaký fotbal, ale je velmi ošemetné jít do zápasu, že potřebujete jen bod. Stačí jedna chyba a celý defenzivní koncept padne stejně jako v pátek se Švédy,“ dodal Borbély.