Sparta v Lize mistrů zamotala hlavu i superpočítači: Vzrušující 69!

Tak s tímhle nikdo nepočítal. Ani superpočítač! Sparta, jíž datové analýzy po losu Ligy mistrů zrovna nepřály, teď míří po senzační výhře 3:0 nad Salcburkem za hladkým postupem!

V nové ligové fázi milionářské soutěže, kterou hraje 36 celků, proklouzne do jara hned 24 týmů. Sparta byla podle předchozích výpočtů těsně pod čarou. Deset tisíc simulací všech zápasů jí přidělilo jen osm získaných bodů – tedy o jeden méně, než prý bude v konečném součtu potřeba.

Letenští ovšem postavili predikce na hlavu podobně, jako si sparťan Qazim Laci pohrál při třetím gólu s nebohou obranou rakouského vicemistra! „Asi nikdo nepředpokládal, že vyhrajeme 3:0. Mohl by se pískat konec,“ chechtal se obránce Jaroslav Zelený při pohledu na průběžnou tabulku, kde Pražanům jednu chvíli patřilo dokonce třetí místo! „Ale bereme to spíše s nadsázkou. Jsme teprve na začátku,“ dodal Zelený.

Skóre jako bonus

Uhájit přímý postup do osmifinále, kam postoupí osm nejlepších, bude skutečně zřejmě nerozlousknutelný oříšek. Jenže s vidinou progresu do další fáze to po vysoké výhře (v konečném zúčtování rozhoduje při stejném počtu bodů právě skóre) vypadá opravdu pozitivně.

Experti z Football Meets Data totiž po středečních zápasech znovu spustili svůj superpočítač, který jim tentokrát vyplivl dost vzrušující informaci: „Sparta se mezi nejlepších 24 týmů dostane na 69 procent!“

Přes půl miliardy

Po prvním z celkem osmi zápasů, v nichž Letenští narazí také na Manchester City, Inter Milán či Atlético Madrid, je to odvážné tvrzení. Pravdu se dozví až na konci ledna, kdy »podzim« v Lize mistrů vyvrcholí. Co ale mohou rudí koně bezpečně počítat už teď, jsou peníze. 467 milionů měli v kapse jen za postup do LM, výhra nad Salcburkem jim přinesla dalších 53 »míčů«. A má jich být ještě mnohem víc! „Sparťané jsou dost nebezpeční a hodně týmům způsobí velké potíže, zejména doma,“ smekl trenér poraženého Salcburku Pep Lijnders.