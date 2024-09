Slovan propadl. Čontofalský byl v šoku z kapitána: Takhle se nemůže chovat

Že to ale bylo procitnutí. Slovan Bratislava se probral do prvního rána po kocovině s názvem Liga mistrů. V Glasgow nestačil na skotské šampiony ze Celtiku. Klub, za který na přelomu tisíciletí válel záložník Ľubomír Moravčík, outsidera zdolal jasně 5:1. Kouč Vladimír Weiss starší se do svých hráčů neopřel, naopak slovenští experti si servítky příliš nebrali.

Na rovinu. Čekal někdo, že bude hrát Slovan v Glasgow vyrovnanou partii a na konci dojde k bodovému zisku? Asi se dal předpovídat vyrovnanější průběh zápasu i samotný výsledek, ale Celtic šel do utkání jako jasný favorit. Vždyť Slovan byl před prvními zápasy hlavní fáze pasován na největšího outsidera Champions League s kurzem 1000:1 na celkový triumf v soutěži.

Od začátku bylo patrné, že hráči Celtiku si s míčem rozumí o krapet víc. I jejich komunikace na trávníku vypadala, že si ze Slovanu těžkou hlavu nedělají. Chtěli dát rychlý gól a uklidnit se. Po spálené tutovce Maedy se to povedlo stoperu Scalesovi z rohového kopu. Při centrech do vlastního vápna si Belasí nepočínali příliš svědomitě a takřka pravidelně zapomínali pokrýt někoho ze soupeřů.

„Slovan přešel přes předkola s odřenýma ušima a dostal se do situace, že si řekl, už jsme tu. To byl jeho cíl, zatímco Celtic chce jít v soutěži dál. Domácí byli připraveni, že chtějí něco dokázat. Trochu hráčům Slovanu chyběla koncentrace. Udělali hodně chyb, což se v Lize mistrů nesmí. Slovan je v zahraničí podceňovaný, ale ani jeho hráči to nevzali za správný konec,“ lamentoval právě Moravčík, který za Celtic hrával v letech 1998 až 2002.

A příště Manchester City

Další experti už byli adresní. Slovan sice inkasoval pět branek, ale od bývalého reprezentanta a současného trenéra brankářů Mladé Boleslavi Kamila Čontofalského to schytal ofenzivní záložník a kapitán Vladimír Weiss mladší.

„On řekne, že neproměnili šanci. Přitom to byla jeho šance. Nebo prohlásí, že je hrdý na svoje mužstvo. Jako by on byl lídr a ostatní jeho ovečky. Jsem z něj trochu šokovaný. Rozhodně jsem od Vlada čekal víc. Předržoval míče, ve druhé půli se několikrát po ztrátě balónu vykašlal na svého hráče. V dnešním fotbale se nemůže takhle chovat,“ nechal se slyšet vítěz Poháru UEFA 2008 v dresu Zenitu Petrohrad. Přisadil si i Stanislav Angelovič, který si Ligu mistrů před lety zahrál v Žilině.

„Barsegjana a Toliče nebylo vidět. Barsegjan je nadprůměrný hráč naší ligy, ale tohle nebyl jeho zápas. Jenže takhle to bude v každém utkání Ligy mistrů a Slovan potřebuje kvalitní výkony těchto nosných hráčů.“

Skotský mistr toho slovenského zkrátka přehrál ve všech aspektech hry. Z hráčů vepředu možná snesl přísnější měřítka jen generační talent Dávid Strelec, jinak to byla šeď a pohodový vstup Celtiku do Ligy mistrů.

Je potřeba dodat, že zelenobílí jsou zase na vzestupu. Po letech hledání pod taktovou Brendana Rodgerse nabrali správný směr a už v minulé sezoně si zahráli základní skupinu Ligy mistrů.

Je ale potřeba mít na paměti, že na Slovan čekají ještě mnohem náročnější překážky. Hned ta další bude obrovská. Na Tehelné pole totiž 1. října dorazí Manchester City. Po utkání v Celtic Parku i přes vysokou porážku trenér Weiss možná nadsazeně řečeno sledoval jiné utkání, protože svůj tým vlastně pochválil.

„Nemůžu být spokojený s výsledkem, ale nejsem zklamaný z výkonu. Celtic byl efektivní. Chtěli jsme hrát fotbal a zanechali jsme slušný dojem, i když jsme prohráli rozdílem třídy. Trvala nám dlouho rozehrávka, ale hráli jsme dobře. To, na co máme, jsme ze sebe vydali,“ prohlásil slovenský trenér.

Slovan po euforii z postupu mezi nejlepší kluby Evropy okusil odvrácenou stranu třpytivého pozlátka. Přitom Celtic by měl patřit ještě k těm schůdnějším sokům, které na své podzimní pouti Champions League Belasí potkají.