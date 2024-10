Hvězdná tenistka Šramková: Nalomený vztah s otcem. Jizva se nikdy nezahojí

Konečně se dočkala. Slovenka Rebecca Šramková získala na okruhu WTA první titul kariéry. Sedmadvacetiletá tenistka triumfovala na turnaji v Thajsku, který okomentoval i její otec Jozef. S ním přitom na jaře 2017 přestala komunikovat a byla bez peněz. Nyní si zpátky k sobě našli cestu, avšak rány z minulosti přetrvávají...

Dlouho spolu nemluvili. Jejich rozchod před sedmi lety vzbudil velké emoce. Jozef Šramka nechal dceru na podniku v Indian Wells zcela samotnou. Tehdy dvacetiletá nastupující tenistka rázem zažila pád. Jak v kariéře, tak v životě. Na vině byly peníze i zranění. S otcem dlouho nekomunikovala a neměla pořádně ani na jídlo. „Když mě vyhodil z domu, tři měsíce jsem jedla rýži. Byla jsem bez jediného centu,“ přiznala.

Teď se už ale ze všech problémů dostala a je zpátky. Letošní září bylo zatím jejím nejlepším měsícem. Otec s dcerou se v klidu potkali. Společně byli na turnaji v Tunisku. „Už se setkáváme a normálně se bavíme. Rány se částečně zahojily, ale plně zahojené nejsou. To byla taková jizva, která se nikdy úplně nezacelí,“ odkazoval Jozef Šramka na moment před sedmi lety, kdy dceru opustil. Jejich cesty se rozdělily.

Důvodem byl i tehdejší milostný vztah Rebeccy s trenérem rychlostních kanoistů Peterem Likérem. „Tam není žádné pomoci, když jednou holka řekne, že ho miluje, tak neuděláte nic. To zná mnoho rodičů. Je třeba to nechat vyhnít. Člověku se ale těžko přihlíží, když jí někdo deptá,“ dodal 66letý otec slovenské tenistky. K ukončení sváru přispěla i sama Rebecca a to nejen díky triumfu v Thajsku. „Určitě jí došlo, že v tom nebyla bez viny,“ uzavřel její otec.