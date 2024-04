Velká bitva o tenis. Grandslamy chtějí Premier Tour, konkurují jím Saúdové

Neúnosně rozdrobená branže, která požírá samu sebe. Ukazují to průzkumy. Sedmdesát procent fanoušků tenisu, čtvrtého nejpopulárnějšího sportu planety, zpozorní jen během grandslamů. Osmdesát procent byznysu táhne jen hrstka exkluzivních turnajů, ostatní spíš strádají. Jak co nejlépe prodat Novaka Djokoviče a spol. a zároveň zajistit, aby se 150. tenista či tenistka světa důstojně uživili, to je, oč tu běží. Odpovědí může být revoluční Premier Tour, za níž stojí nejsilnější hráči v podobě čtyř grandslamů. I tenhle plán má však mnoho much a konkurenci v saúdských dolarech.

Už měsíce se nejvlivnější postavy tenisového průmyslu střetávají u jednání. Ztráty po covidové pandemii jsou stále velmi citelné. Nutnost reformy či alespoň finanční injekce je evidentní. Problematika se řešila během podniku v Indian Wells či při schůzkách v Londýně a s návrhy byli obeznámeni hráči a hráčky nyní při turnaji v Madridu.

„Tenis je atraktivní sport, který ale komerčně nevyužívá svůj potenciál, což doléhá na samotné hráče i udržitelnost turnajů,“ řekl pro Sports Illustrated Lew Sherr, jedna z nejvyšších šarží amerického svazu USTA, který pořádá US Open. „Fanoušci jen obtížně sledují příběhy, protože si znehodnocujeme vlastní produkt, když Sinner hraje v Rotterdamu a ve stejný týden Alcaraz v Jižní Americe. Ze všech výzkumů vyplývá, že nejlepší formou, jak tenis prezentovat, je elitní okruh, na kterém se budou pravidelně střetávat ti nejlepší,“ tvrdí Sherr.

Co nabízí Premier Tour

A zde přichází nápad na Premier Tour, za kterým stojí všechny čtyři grandslamy. Právě z nich, deseti dalších společných turnajů pro muže a ženy a společného Turnaje mistrů a mistryň by se měla Premier Tour skládat. Jen 15 akcí do roka, osmitýdenní přestávka mezi sezonami, a především slib obrovského růstu odměn – to jsou největší trumfy návrhu.

V novém systému by se prý nejlepší třístovce tenistů žebříčku příjmy zvedly dvojnásobně, ve stejné sféře žen dokonce téměř čtyřnásobně. Samozřejmostí jsou rovné prize money.

Grandslamy jsou kvůli tomu ochotny udělat bezprecedentní krok – podělit se o své mediální a sponzorské zisky, které jsou obří. Například jedenáctiletý kontrakt US Open se stanicí ESPN má hodnotu 800 milionů dolarů, Wimbledon předloni vydělal jen za jediný ročník téměř 400 milionů dolarů.

ATP a WTA se vzpouzí

Problémem tenisu je fakt, že nemá jednotné vedení. Grandslamy jsou zlatá vejce tenisu a jsou si toho vědomy. ATP a WTA si organizují vlastní okruhy a bojují o pozornost, ITF se snaží naleštit Davis Cup a BJK Cup. Jejich zájmy jdou nezřídka proti sobě, proto vypadá kalendář často absurdně a jednotlivé akce si konkurují.

Jde o vliv. A pokud by ožila Premier Tour, znamenalo by to v podstatě zánik ATP a WTA tak, jak je známe po desetiletí. Z důležitých hráčů by se stal pouze komparz. Šéf ATP Andrea Gaudenzi proto vytáhl při jednání během turnaje v Indian Wells svůj trumf. Odtajnil, že má nabídku od saúdskoarabského investičního fondu (PIF) na dvě miliardy dolarů, které jsou Saúdové připraveni rovnoměrně investovat do ATP i WTA. Nejpodstatnější část sumy by přišla jako poplatek za nový obří turnaj zřejmě na začátku sezony v Saúdské Arábii, jenž by zcela zničil tradiční přípravné podniky v Austrálii.

Tyto spekulace už byly údajně dříve hlavní motivací šéfa Australian Open Craiga Tileyho, aby zahájil ofenzivu s názvem Premier Tour. Coby tvrdý vyjednavač však narazil, proto musel místo něj přijít již zmiňovaný Lew Sherr z USTA.

Uzavřená elita

Saúdské peníze slibují injekci a zároveň víceméně udržení statu quo. Premier Tour by byla revolucí. Deset velkých turnajů jako Indian Wells, Madrid, Řím by bylo desetidenních, tvořili by je pavouky o 96 hráčích.

Po vzoru golfu by se vytvořil uzavřený elitní okruh, který by byl vždy na rok určený jen zhruba stovce nejlepších. Ti ostatní by soupeřili na menších turnajích, z nichž by se skládala takzvaná Contender Tour. Z té by se dalo postoupit po roce do první ligy stejně jako by se podle získaných bodů z Premier Tour sestupovalo.

Pro mladé tenisty a tenistky by tak bylo mnohem obtížnější prosadit se nahoru. Raketový vzestup z nižších pater, jaký letos prokazuje například osmnáctiletý Jakub Menšík, by byl zřejmě nemožný.

Jak to dopadne

Tenis je ultrakonzervativním sportem, minimálně pro příští sezonu žádnou změnu čekat nelze. Ta spíš zabere mnohem delší čas. A v lepší pozici jsou údajně ti, kteří věří „saúdské cestě“.

Tenis má zhruba 140 turnajů ročně napříč ATP a WTA, z drtivé většiny včetně například českého Prague Open by se stala jen druhá liga bez nároku na hvězdy. Což by byl pro mnohé akce smrtelný verdikt, jelikož takový produkt nebudou schopny prodat. „Premier Tour nevznikne, o tom jsem přesvědčený,“ řekl BBC jeden z majitelů turnaje, který by změna zasáhla. „Hráči s tím nebudou souhlasit, protože potřebují hrát. Šedesátý tenista světa by pokaždé vypadl v prvním nebo druhém kole, nedokázal by si udržet svůj žebříček. Premier Tour by byla tak pro nejlepší dvacítku, nikoho víc.“

Vyšší platy, životodárně dlouhá pauza mezi sezonami a model, který z komerčního hlediska dává velký smysl a s nímž slaví úspěch například formule 1, je ale složité šmahem odsoudit. Byť pro mnohé by bylo jeho zavedení velmi bolestivé…

CO SLIBUJE PREMIER TOUR

- 15 turnajů ročně

- 4 grandslamy pro 128 singlistů

- 10 turnajů tvořených převážně současnými tisícovkami pro 96 singlistů

- společný Turnaj mistrů a mistryň

- zdvojnásobení výdělku pro muže do třístého místa žebříčku

- téměř zčtyřnásobení prize money pro ženy ze stejných sfér

- šesti až osmitýdenní pauza mezi sezonami