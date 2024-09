Zadlužená tenisová legenda Becker: Luxusní svatba v Itálii!

Dva roky zpět mu touto dobou nebylo vůbec do řeči. Věhlasný extenista Boris Becker (56) si odpykával trest v britském vězení za maření insolvenčního řízení. Nyní ale rozdává úsměvy na všechny strany. Proč? Vzal si totiž svou půvabnou snoubenku Lilian de Carvalho Monteirovou!

Celkem třiadvacet let. Takový je věkový rozdíl mezi tenisovou ikonou Borisem Beckerem a jeho milovanou Lilian. Ani to jim ale nezabránilo v tom, aby uspořádali veselku a stvrdili tak svou lásku před oltářem. Pro Beckera se jednalo už o třetí svatbu. Poprvé šel do chomoutu v roce 1993, kdy řekl »ano« Barbaře Beckerové (57). Tohle manželství vydrželo osm let. Následně si vzal Lilly Kerssenbergovou (48), s níž tvořil manželský pár devět let.

Jeho třetí veselka se konala v sobotu 14. září v klášteře v italském městečku Portofino, kde se v minulosti brala nejedna celebrita. Na významné události někdejší světové jedničky, která se v posledních letech topí v dluzích, bylo přítomno dohromady 150 svatebčanů.

Obřadu předcházela večeře v luxusní restauraci na náměstíčku Piazza Martiri dell'Olivetta. Fotografové snoubence zachytili, jak za hosty přijíždějí na motorovém člunu. Nevěsta oblékla elegantní bílé saténové šaty s černými puntíky a v rukou nesla bílé lodičky. Ženich zvolil třídílný světlemodrý oblek a tenisky.

Následující den se pak všichni sešli v romantických zahradách kláštera, který se tyčí nad mořem. Na jedné z teras se odehrál i samotný obřad s netradičním kruhovým oltářem, před kterým Boris v bílém obleku řekl své vyvolené »ano«.

Vězení a dluhy

Jak už bylo řečeno, šestinásobný vítěz grandslamu si v minulosti poseděl za mřížemi britské věznice za to, že mařil insolvenční řízení. Becker se chtěl vyhnout splácení dluhů po vyhlášení bankrotu tím, že nezákonným způsobem převáděl částky v řádech milionů korun. Zároveň také zatajoval svůj majetek. Pobyt ve vězení byl pro vztah Borise a Lilian těžkou zkouškou, kterou ale zvládli. Odměnou jim nyní byla přepychová svatba, na kterou budou zcela jistě ještě dlouho vzpomínat.