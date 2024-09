Božský Ronaldo doma tvrdě narazil! Škola odmítla vzít jeho děti

Odmítnout Cristiana Ronalda a ještě k tomu v Portugalsku!? Fotbalová megastar je v rodné zemi bohem. Tentokrát se ale musela smířit s překvapivým NE! Ačkoliv touží po návratu do vlasti, tak hned zkraje musí řešit jeden velký problém. Její děti odmítla přijmout do svých řad jedna z nejluxusnějších tamních škol.

Ronaldo si s partnerkou Georginou Rodriguezovou vybrali za ústav, kde by se měly jejich ratolesti vzdělávat, prestižní College of St. Julian. Jedná se o soukromou britskou mezinárodní školu, kterou pár před dvěma lety navštívil. Je známá tím, že přijímá děti z nejbohatších rodin. Dává smysl, že fotbalová legenda chce pro děti to nejlepší. Bude muset ale zvolit jinou alternativu.

Vybraná škola se totiž proti slavné portuglaské sedmičce postavila a žádost slavné dvojice odmítla. Důvod? Až moc velká popularita fotbalisty. Tamější media navíc přišla s informací, že se rodiče již zapsaných dětí bojí o soukromí a bezpečí. Byl by tak ohrožen klid školního prostředí.

Obavy rodičů z přítomnosti paparazzi byly i jedním z hlavních témat v pořadu V+Fama, kde odborníci komentovali, že i když je život v Portugalsku obecně poklidný, Ronaldova sláva by mohla změnit každodenní rutinu centra. Někteří zastánci soukromí však tvrdí, že případ jiných slavných dětí, ukazuje, že vzdělávací instituce tuto situaci bez problémů zvládají.