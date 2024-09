Dojemný slib Krpálkova syna Toníka: Třetí zlato za tátu!

Tak moc chtěl urvat třetí olympijský titul v řadě, jenže judista Lukáš Krpálek (33) na letních Hrách v Paříži vypadl už v osmifinále. Nejprve plakal smutkem, pak dojetím. To, když za ním přišel synek Tonda (8) s nečekaným slibem!

Předchozí dvě olympiády cinkalo zlato, v Paříži se ale Krpálek loučil už ve druhém kole. Za synem po porážce dorazil psychicky vyšťavený, Toník mu ale rychle zlepšil náladu. „Skočil na mě a řekl větu, na kterou nikdy nezapomenu. Že nevadí, že jsem nevyhrál třetí olympijské zlato, že ho vyhraje on. Musím říct, že mě tím hodně dostal. Rozbrečelo mě to,“ přiznal »Krpoš« v rozhovoru pro Radiožurnál.

Osmiletý Tonda se zjevně potatil, i jeho baví zápasení. Vyhrávat ale chce také v hokeji, který ho nesmírně chytnul. Jaký sport to nakonec bude, je asi českým fanouškům jedno, hlavně aby to zlato v budoucnu cinklo. „Ale když jsem mu odpověděl, že by musel přestat tolik zlobit a víc trénovat, tak se zamyslel a viděl jsem v něm takové: Tak to radši nic...“ zasmál se Krpálek.