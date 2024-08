Vadlejch o zlato proti zázraku z Indie. Obří rivalita a legendární střet

Není to náhoda, že mají čeští atleti na svých reprezentačních dresech zrovna oštěp. Od roku 1988 se jen jednou přihodilo, že se olympijská výprava vracela domů bez medaile v téhle národní disciplíně. A ve čtvrtek večer by se od Jakuba Vadlejcha příspěvek do neobvykle chudé pařížské bilance šiknul. Čerstvého evropského šampiona čeká od 20.25 souboj s obhájcem zlata a svým osudovým soupeřem Níradžem Čoprou, ale nejen s ním.

Nejrychlejší žena světa Julien Alfredová si před finále pařížské stovky pouštěla slavné závody Usaina Bolta. Indický oštěpař Níradž Čopra v mládí donekonečna studoval videa s hody Jana Železného. Jakub Vadlejch to dělat nemusí. Ve svém analytickém mozku je má dávno zařazené se všemi podrobnostmi.

„Mám to tak nakoukané, že bych je mohl odvyprávět. Já si to můžu jenom přehrát v hlavě,“ usmívá se Vadlejch.

Všechno to tam má. Ve své závodnické hlavě i ve svém oštěpařském těle. Už je to let, co umouněný od černočerné hostivařské škváry cestoval autobusovou linkou číslo 154 domů na Jižní Město a stranil se ostatních, aby je neumazal.

„Atletika je o vášni, o té lásce k tomu sportu. Já doteďka cítím to samé, jako když sem začínal,“ říká Vadlejch.

Čtvrtek je ten den, kdy může ukázat, co všechno se naučil. Kdysi jako dítě přehazoval kameny jakoukoli řeku, kterou uviděl. Z Hostivaře brzy zamířil na Duklu k trenéru Rudolfu Černému, kde pozoroval, jak roste v šampionku Barbora Špotáková. Po přechodu do skupiny k Janu Železnému přečkal těžké časy s věčně bolavým kotníkem, i s pomocí psycholožky postupně získal sílu závodníka. A teď je pojedenácté za sebou ve velkém globálním finále.

„Je to o zkušenosti. Tohle je za mě jedenácté velké finále, což je skvělé číslo a jsem za to rád. Pořád opakuju, že je to můj dream job, prostě si užívám každou chvíli,“ usmívá se Vadlejch.

Od olympiády v Tokiu měl pětkrát za sebou medaili. A naposledy v červnu na ME v Římě svou přelomovou zlatou. Pořád ale stále hledá svůj dokonalý moment.

„Mně se kolikrát v kariéře stalo, že jdu na hod a říkám si: Teď hodím, a vyhraju. A ono to tak dopadne. Opravdu se mi to stává. Ale pořád to není dokonalé,“ řekl Vadlejch. „Co to vlastně je dokonalost? Třeba Tokio byl závod, kdy jsem odcházel ze stadionu a říkal si, že všechno bylo nějaké lehké. Věděl jsem, že jsem udělal maximum, aby to tak bylo. Člověk by měl jít na závod s čistým štítem právě v tom smyslu, že pro úspěch učinil úplně všechno. V momentě, kdy tohle v hlavě má, je to fajn.“

Proti indické megastar

Je z něj vybroušený diamant a ve čtvrtek večer se to bude v olympijském finále hodit. Už proto, že je v něm indické eso Níradž Čopra, o jehož marketingové hodnotě vypovídá 9,2 milionu sledujících na Instagramu. A jeho sportovní sílu dokumentuje zlato z Tokia i z loňského mistrovství světa v Budapešti. V Indii, které v Tokiu přinesl historicky první zlatou olympijskou medaili v atletice, je z něj něco jako král.

„Zná mě taková spousta lidí… Když mě potkají, chtějí se fotit. Mám to rád, ale potřebuju se soustředit na sport,“ vysvětloval Čopra na jaře na ploše ostravského stadionu během Zlaté tretry. „Proto často trénuju mimo Indii. Jsem rád, že mě lidi mají rádi. Ale teď se chci soustředit na sport. Nejsem tak slavný jako kriketoví hráči. Kriket je u nás v jiné lize, ale atletika jde už taky nahoru.“

V Paříži se Čopra ukázal hned na úvod, když velehodem 89,34 metru hodil druhý nejdelší pokus všech olympijských kvalifikací. Zůstal pět centimetrů za výkonem Jana Železného ze Sydney.

S Vadlejchem jsou dobří kamarádi. V závodech si v posledních letech vytvořili zajímavou rivalitu. Od olympiády v Tokiu po loňské mistrovství světa v Budapešti počítal český šampion devět porážek ve vzájemných soubojích v řadě. Od té doby ho ale porazil už na třech Diamantových ligách.

„Jakub Vadlejch je můj dobrý kamarád. Obdivuju ho, je to dobrý chlap. Obdivuju české oštěpaře. Jan Železný házel do čtyřiceti, Jakubovi je třiatřicet a taky háže daleko. Když spolu závodíme, je to dobrá rivalita,“ řekl Čopra. „Je to zdravé soupeření mezi mnou, Jakubem, Petersem, Weberem, Helanderem… Jsme dobrá skupinka. Možná na olympiádě naházíme daleko…“

Úterní kvalifikace mnohé naznačila. Vadlejch předvedl svůj nejdelší pokus v historii kvalifikací na velkých závodech. Klidně postoupil do finále, ovšem až ze sedmého místa. Kromě Čopry se ukázali i Peters, Weber, Yego, Nadím a překvapivě i Brazilec Da Silva.

„Bude to zajímavé. Dívala jsem se na to a všichni vypadají, že mají docela formu,“ řekla oštěpařka Nikola Ogrodníková. „Samozřejmě budu fandit Kubovi, protože jsem Češka a je to můj bývalý tréninkový parťák. Bude to o hlavě, jak dobře to naladí. Mají jenom dva dny a uvidí se, jak kdo to zvládne.“

Může to být závod, který vstoupí do legend. Ať se stane cokoli, Vadlejch už to v minulosti prožil.

„Já si spíš spoustu věcí pamatuju, pamatuju si ty pocity ze závodu, kdy jsem odpovídal na ty ostatní, kdy to nebylo, že jsem hodil v prvních třech pokusech. To člověku dává sílu neskládat zbraně a jede se dál,“ říká Vadlejch.

ČESKÉ MEDAILE NA OH Z OŠTĚPU

1952 Dana Zátopková zlato

zlato 1960 Dana Zátopková stříbro

stříbro 1988 Jan Železný stříbro

stříbro 1992 Jan Železný zlato

zlato 1996 Jan Železný zlato

zlato 2000 Jan Železný zlato

zlato 2008 Barbora Špotáková zlato

zlato 2012 Barbora Špotáková zlato

zlato Vítězslav Veselý bronz

bronz 2016 Barbora Špotáková bronz

bronz 2021 Jakub Vadlejch stříbro

stříbro Vítězslav Veselý bronz

VELKÉ ZÁVODY JAKUBA VADLEJCHA

ME Řím 2024: 88,65 1.

88,65 1. MS Budapešť 2023: 86,67 3.

86,67 3. ME Mnichov 2022: 87,28 2.

87,28 2. MS Eugene 2022: 88,09 3.

88,09 3. OH Tokio 2021: 86,67 2.

86,67 2. MS Dauhá 2019: 82,19 5.

82,19 5. ME Berlín 2018: 80,64 8.

80,64 8. MS Londýn 2017: 89,73 2.

89,73 2. OH Rio de Janeiro 2016: 82,42 8.

82,42 8. ME Amsterdam 2016: 78,12 9.

78,12 9. MS Peking 2015: 70,95 kvalifikace

70,95 kvalifikace ME Curych 2014: 75,14 kvalifikace

75,14 kvalifikace OH Londýn 2012: 77,61 kvalifikace

77,61 kvalifikace MS Tegu 2011: 80,08 kvalifikace

80,08 kvalifikace ME Barcelona 2010: 76,04 kvalifikace

JAKUB VADLEJCH VS. NÍRADŽ ČOPRA

88,65 letošní výkon 89,35

1. světové tabulky 2.

90,88 osobní rekord 89,94

stříbro 2017, bronz 2022 a 2023 MS zlato 2023, stříbro 2022

stříbro 2021 OH zlato 2021

9 vzájemná bilance 12