Momenty Her: slzící Djokovič i zlatá horečka. Curry poslal domácí spát

Video se připravuje ... Au revoir, Paris! rozloučil se šéf Mezinárodního olympijského výboru Thomas Bach s hostitelským městem. Po šestnáct dní se v metropoli na Seině přetahovala sportovní elita lidstva o 329 sad medailí ve 32 sportech. Jaké byly největší okamžiky a nejhvězdnější výkony, na které se bude vzpomínat?

Djokovič: už nic nemusí dokazovat Šestnáct let, od prvního startu na OH v Pekingu 2008, se v Novaku Djokovičovi vařila touha získat pro své Srbsko olympijské zlato. Na páté olympiádě v kariéře ve veteránském věku 37 let se ho dočkal. Byl to jeho vůbec první titul sezony a přišel po strhujícím finále, v němž mu stál v cestě Španěl Carlos Alcaraz – o šestnáct roků mladší borec s nejžhavější formou současnosti. Djokovič ho v pravděpodobně nejkvalitnějším utkání dosavadního průběhu sezony přemohl dvakrát 7:6 a k 24 grandslamovým titulům přidal první olympijský, čímž jako pátý v historii dovršil Golden Slam. „Dal jsem do toho srdce, duši, tělo, prostě všechno, abych vyhrál olympijské zlato. Byla to úžasná bitva, úžasný souboj,“ vyznal se Djokovič, který na začátku června absolvoval operaci kolena a nebylo jasné, zda Hry v Paříži vůbec stihne. Nakonec prošel olympijským turnajem bez ztráty setu a triumfoval pod pěti kruhy jako nejstarší tenista od roku 1908. Novak Djokovič zkompletoval Golden Slam • Foto Profimedia.cz

Remco: cyklistický double Defekt v posledních kilometrech silničního závodu cyklistů, infarktová výměna kola a pak euforické zapózování v cíli před Eiffelovou věží. Stále jen čtyřiadvacetiletý Belgičan Remco Evenepoel dokázal, co před ním žádný cyklista – na jedné olympiádě vyhrál časovku i závod s hromadným startem. „Další můj sen se proměnil ve skutečnost. Za poslední měsíc jsem dosáhl úplně všeho, po čem jsem toužil. Nemohu slovy vůbec popsat, co v této sezoně zažívám,“ prohlásil Evenepoel, jenž před olympiádou dojel třetí při svém debutu na Tour de France. „Vážně úžasný den, ale taky pořádně těžký,“ dodal rodák z Aalstu, jenž druhé zlato přidal na trati o délce 273 kilometrů. Byl to nejdelší silniční závod, jaký se kdy pod pěti kruhy jel. A on ho vyhrál drtivým atakem zcela suverénně o víc než minutu. Remco Evenepoel získal dvě olympijská zlata • Foto ČTK

Riner: já jsem judo V nejtěžší váhové kategorii nejprve vystřídal na trůnu olympijského šampiona Lukáše Krpálka, pak francouzský judista Teddy Riner dovedl ke zlatu domácí výběr i v soutěži družstev. Hvězdný pětatřicetiletý judista ve finále s Japonskem za stavu 3:3 porazil v rozhodujícím souboji Tacura Saita na ippon v nastaveném čase. Ziskem pátého zlata se stal nejúspěšnějším francouzským olympionikem na letních hrách a se sedmi medailemi celkově a jedenácti tituly mistra světa je nejúspěšnějším judistou dějin. Jakoby Francouzi jeho velké představení tušili dopředu, Rinerovi přiklepli poctu na začátku pařížských Her zapálit olympijský oheň. Hvězdný pětatřicetiletý judista Teddy Riner • Foto Pavel Mazáč / Sport

Kubánský zápasník: triumf na pátých Hrách Kubánský zápasník Mijaín López (42 let) završil na olympijských hrách v Paříži oslnivou kariéru nejlepším možným způsobem. Když zdolal ve finále kategorie do 130 kilogramů v řecko-římském stylu Chilana Yasmaniho Acostu, stal se popáté olympijským šampionem. Odchází jako král. Jako první sportovec v olympijské historii, jenž vyhrál stejnou individuální soutěž pětkrát. Jeho olympijská cesta začala již v Aténách 2004, kde skončil pátý. Pak už ho pod pěti kruhy nikdo neporazil. V Pekingu, Londýně, Riu de Janeiro, Tokiu a Paříži dominoval s celkovým bodovým skóre 98:5. Mijaín López získal další olympijské zlato • Foto ČTK

Nový Phelps je z Francie Dvaadvacetiletý Francouz Léon Marchand byl nejúspěšnějším lovcem medailí v Paříži a stal se největší tváří Her s letopočtem 2024. Jako teprve čtvrtý plavec v historii získal čtyři zlaté medaile na jedné olympiádě. Marchand v Paříži ovládl polohové závody na 200 a 400 metrů a další zlata přidal na motýlkářské a prsařské dvoustovce. Ta dokonce během jednoho finálového večera. Čtyřmi triumfy na jedné olympiádě napodobil legendy Michaela Phelpse, Marka Spitze a Kristin Ottovou. „To jsou ale plavecké legendy, je naprosto šílené se s nimi srovnávat,“ odmítal šestinásobný mistr světa Marchand, kterého vede bývalý Phelpsův kouč Bob Bowman. Francouzský plavec Léon Marchand po zisku zlaté medaile prozradil, že mu volal prezident Emmanuel Macron • Foto ČTK / AP / Bernat Armangue

Duplantis = rekord V Paříži překonal tyčkař Armand Duplantis světový rekord už podeváté, ale ten na olympijských hrách v Paříži, jímž posunul lidské hranice na 625 cm, byl pro něj výjimečný. „Ten největší sen od dětství bylo překonat světový rekord na olympiádě a já jsem to dokázal před tím nejúžasnějším publikem, před kterým jsem kdy závodil,“ rozplýval se švédský tyčkař. Je neotřesitelným králem své disciplíny, počínaje olympijským Tokiem 2021 vyhrál všechny globální soutěže. A zdá se, že je jen otázkou času, kdy světový rekord posune do ještě vyšších dimenzí. Reakce Armanda Duplantise po překonání vlastního světového rekordu na Hrách v Paříži • Foto ČTK / AP / David Goldman

Ikonický doběh stovky Nikoliv desetiny či setiny, ale tisíciny sekundy nakonec rozhodovaly v nejtěsnějším doběhu sprintu na 100 metrů v olympijské historii. Vyhrál ho Noah Lyles v osobním rekordu 9,79 sekundy a pro Spojené státy získal na této trati první olympijské zlato po dvaceti letech. Ve finiši porazil o pouhých pět tisícin sekundy Jamajčana Kishane Thompsona. Sedm finalistů se dostalo pod hranici 9,90 sekundy! „To je to, co jsem chtěl, je to tvrdá bitva, jsou to úžasní soupeři. Každý přišel připravený na boj a já jsem chtěl dokázat, že jsem ten nejlepší z nich,“ jásal Lyles, jenž cílil i na zlato z dvojnásobné trati. Tam na něj zbyl ale kvůli nákaze covidem až bronz a do štafety na 4x100 metrů již nenastoupil vůbec. Běh na 100 metrů v Paříži vyhrál Noah Lyles z USA v osobním rekordu 9,79 • Foto ČTK / AP / Matthias Schrader

Ledecká na metě devět Americká plavkyně Katie Ledecká (27 let) splnila to, pro co si do Paříže přiletěla – má už celkem devět olympijských zlatých, čímž vyrovnala gymnastku Larisu Latyninovou a dělí se s ní v tomto ohledu o titul nejúspěšnější sportovkyně historie Her. V čele tohoto pořadí je s 23 triumfy její nedostižný krajan Michael Phelps. Ledecká v La Défense Areně jednoznačně ovládla nejdelší kraulařskou trať 1500 metrů a i na 800 metrů potvrdila vytrvaleckou dominanci. A je možné, že na dvouciferný počet rozšíří svou sbírku za čtyři roky doma v Los Angeles. „Ale vydržet nebude snadné. Uvidím, jestli budu schopná dávat plavání i dál všechno jako dosud,“ přemítala Ledecká. Katie Ledecká pózuje se zlatou olympijskou medialí z LOH v Paříži 2024 • Foto ČTK / AP / Brynn Anderson

Bilesová: nejlepší, ale… Na vyrovnání ženského rekordu devíti zlatých plánovala útočit také fenomenální americká gymnastka Simone Bilesová, na tuhle metu však nedosáhla. Majitelka 23 titulů z mistrovství světa v Paříži získala tři zlata a celkem jich má na kontě sedm. Bilesová ovládla víceboj, přeskok a byla i u amerického triumfu v soutěži družstev. O šanci na rekord však přišla na kladině, kde v polovině sestavy po saltu ztratila rovnováhu, musela seskočit na zem a obsadila páté místo. V prostných zase brala stříbro kvůli opakovanému vyšlápnutí z pro cvičení vymezeného území. Těžko hlavu si z nezdarů nedělala. „Vždyť před pár lety bych nevěřila, že tady ještě vůbec budu závodit,“ připomněla sedmadvacetiletá gymnastka olympiádu v Tokiu, kde se kvůli psychickým potížím vzdala start ve čtyřech závodech. Simone Bilesová má další zlato • Foto ČTK