Legendární Ballack přiznal: Chodí s kamarádkou (23) zesnulého syna (†18)!

S překvapivou informací přišel fotbalista Michael Ballack (48). Legendární fotbalista zveřejnil, že chodí s podstatně mladší modelkou Sophií Schneiderhanovou. Půvabná brunetka, kterou od slavného Němce dělí 25 let, se přitom přátelila se synem Emiliem (†18). Ten tragicky zahynul na čtyřkolce před třemi lety. Smrt mladíka následně položila základy vztahu jeho kamarádky se slavným otcem.

Ballack s mladou kráskou sblížil po tragédii syna, ač v tu chvíli chodil s francouzskou novinářkou Natachou Tannousovou. Tu poslal k vodě a nabrnkl si 23letou šťabajznu. Německá modelka pravidelně zveřejňuje fotky s fotbalovou legendou na sociálních sítích. Nedávno tak učinila, když si společně vyrazili na ostrov Sylt.

„Je pro mě velmi překvapivé, že nyní (Ballack) chodí se Sophií Schneiderhanovou, protože je o 25 let mladší,“ řekl deníku Daily Mail německý fotbalový novinář Casten Germann. „Můj závěr je, že tento vztah se rodí za velmi extrémních okolností. Jsem přesvědčen, že je to pro oba velmi těžká situace,“ dodal vzápětí.

Michael Ballack ztratil syna Emilia před třemi roky v srpnu. Jeho syn zahynul po tragické nehodě na čtyřkolce, která na něj po nehodě na nerovném pozemku spadla a zavalila. Na místě okamžitě zemřel. „Ztratit děti musí být hrozná věc. Musí to být to nejhorší, co se může rodiči stát,“ uzavřel Germann.