ZIMÁK ŽIVĚ: Mnozí Češi v tvrdé konkurenci Kanady neobstojí. Klepiš za Spartu?
Hokejový Hlinka Gretzky Cup pro kategorii U18 skončil pátým místem pro český tým, první čtyřka svěřencům Jana Tomajka tentokrát hodně utekla. Přesto se zhruba tři desítky mladých hráčů odsud vydají do Kanady hrát tamní prestižní juniorskou CHL. Jenže jde o to, zda si ji skutečně zahrají, zda v ní nebudou jen paběrkovat a s nepořízenou se vrátí domů.
Protože i nynější turnaj HGC nabídl, že česká elita ročníku 2008 má do absolutní špičky daleko. „Jestli jich odejde třicet, někteří to poznají a hokejově se zastaví. Kluci z ročníku 2008 určitě poznají rozdíl tří až čtyř let a hrát nebudou,“ obává se hráčský agent a bývalý vynikající útočník Jaroslav Bednář, jenž byl tradičním hostem pondělního ZIMÁKU ŽIVĚ. Právě v něm se HGC podrobně rozebíral.
V Zimáku jsme se podívali i na okolnosti aktuálního přesunu obránce Jakuba Zbořila z Pardubic do Vítkovic, probrali jsme, jak se chystá David Tomášek na angažmá v Edmontonu a řeč se stočila i k Jakubu Klepišovi. Hokejový veterán má nakročeno k angažmá v prvoligových Litoměřicích, což vytváří vzhledem k partnerství klubu se Spartou docela zajímavou možnost obléci pražský dres.