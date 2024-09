Exmanžel Šeredové Buffon se oženil: Detaily velkolepé dvoudenní veselky!

To kvůli ní opustil českou kráskou Alenu Šeredovou (46)! Teď se italský brankář Gigi Buffon s krásnou reportérkou Ilarií konečně oženil. Pár si k tomu vybral překrásný resort na severozápadě Toskánska.

Gigi Buffon a Ilaria D'Amico se vzali v sobotu odpoledne v hotýlku Villa Oliva v kopcích toskánské provincie Lucca. Mezi hosty nechyběla Monica Bellucciová, Tim Burton nebo opory italského nároďáku.

Buffonovi do toho praštili po 10letém vztahu, který musel od samého začátku snést veřejné propírání. Vždyť charismatický Gigi si s o pět let starší fotbalovou moderátorkou Ilarií začal ještě za manželství s českou top modelkou Alenou Šeredovou a jejich románek byl tak neustále na stránkách (nejen) italských novin.

Léta ale jejich lásku nijak nepoznamenala. Když Ilaria v doprovodu svého syna z předchozího vztahu kráčela k oltáři, stékaly po Gigiho tváři slzy dojetí. „Díky tobě jsem poznal pravou lásku, o které jsem nevěřil, že by vůbec mohla existovat," řekl před oltářem své vyvolené, která zde narozdíl od něj stála poprvé. Nevěsta se pak obrátila k jejich čtyřem synům, mezi nimiž seděli i David Lee a Luis Thomas, které má Buffon z manželství s Šeredovou a také společný syn Leopoldo. „Za to, že tu můžeme stát, vděčíme především naší úžasné rodině a také lásce našich chlapců," pronesla.

Přátelé si pak pro novomanžele připravili opravdu luxusní dárek. Za melodie legendární písně »50 special« od Cesare Cremoniniho jim přivezli skútr značky Vespa, aby mohli "cestovat s větrem ve tváři a zpívat z plných plic".

Poté odstartovala velká párty, která trvala až do pozdních nočních hodin a vyvrcholila společným tancem novomanželů za zvuků písně Whitney Huston "I will always love you".

Tím ale veselka rozhodně neskončila. Novomanželé si pro své hosty připravili program i na druhý den, kdy je pozvali do Buffonova podniku ve Forte dei Marmi, kde vstřebávali zážitky na brunchi s výhledem na moře.