Těžký úděl manželky Schumachera Corinny: Po letech utrpení boří hradbu kolem Michaela?

Přes deset let budovala Corinna Schumacherová (55) kolem svého nemocného manžela Michaela neprostupnou zeď. Aby ho ochránila, vstoupila do války s bulvárním časopisem a čelila nechutnému vydírání. To vše ji stálo nemalé peníze a především obrovské množství energie. V posledních měsících se ale zdá, že rodina svůj postoj začíná přehodnocovat.

Až do osudného 29. prosince 2013, kdy Michael utrpěl po nehodě na lyžích zranění, která mu navždy změnila život, si Schumacherovi bezstarostně užívali svých dětí a milionů, které legendární pilot F1 vydělal na trati. Tragédie ale všechno změnila a rodina začala rychle budouvat systém, který měl ochránit jeho soukromí.

Poté, co byl »Schumi« po dlouhých měsících propuštěn z nemocnice do domácí péče, mohli k němu jen ti nejvěrnější přátelé, kterým Corinna důvěřuje. Zatímco například bývalý šéf Ferrari Jean Todt Michaela pravidelně navštěvuje, jeho někdejší manažer a blízký přítel Willy Weber má přístup odepřen.

Své luxusní rezidence u Ženevského jezera a na Mallorce prý nechala rodina proměnit v malé nemocnice a investovala také do bezpečnostních opatření. To vše si vyžaduje obří finanční náklady a také to rodinu pochopitelně velmi zatěžuje po emoční stránce.

Corinna, která o Michaelův odkaz obětavě pečuje, svedla vyčerpávající soudní bitvu s německým bulvárním časopisem, který publikoval smyšlený rozhovor s jejím nemocným mužem, kdy za něj odpovídala umělá inteligence. Podle Bildu jí bylo přiznáno odškodné ve výši pět milionů korun. Otřesný pak pro ni musel být souboj s vyděrači, kteří hrozili zveřejněním Michaelových fotografií, pořízených po nehodě. Policie si na ně ale naštěstí v létě došlápla.

Přes nervydrásající dramata, kterými si statečná manželka legendy v poslední době prožila, se zdá jakoby našla nový impuls do života. Podle britského listu Daily Mail bývá častěji viděna na veřejnosti a především se zdá, že dovolila, aby se hradba kolem Michaela začala zlehka drolit.

Změna přístupu byla nezbytná kvůli dvěma velkým událostem v rodině. Tou první byl coming out Michaelova bratra Ralfa, druhou pak svatba dcery Giny. Média předpokládají, že Corinna dala zelenou tomu, aby se její manžel přímo účastnil obřadu. Důkazem má být skutečnost, že se veselku rozhodli uspořádat »doma«, tedy ve své luxusní rezidenci na Mallorce. Kdyby se jí legendární pilot neúčastnil, zvolili by pravděpodovně nějakou vyhlášenou svatební destinaci a neriskovali by, že jejich »soukromou nemocnici« uvidí, nebo nedej bože vyfotografuje, i někdo jiný než nejbližší rodina. Pracuje se ale i s verzí, že byl pacient uvnitř domu, aby ho Giny měla na blízku, ale hostům se neukázal. I to by byl ale pro rodinu velký krok.

Přestože se nedají u Schumacherových očekávat nějaké radikální změny, je logické, že se Corinna veřejnosti více otevírá. Je třeba hledět do budoucnosti, do nejužší rodiny totiž přirozeně přibývají další členové, ať už Ralfův partner Étienne nebo přítelkyně mladého Micka Laila Hasanovicová, která se podle několika zdrojů jako jediná z jeho partnerek dostala do bezprostředního kontaktu se slavným otcem. V příští roce se navíc chystá další svatba. „To je konec hry,“ napsala totiž modelka k fotce se zásnubním prstenem na instagramu.