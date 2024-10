Buffonovu svatbu provázely trable: Museli ji odložit

Italská fotbalová ikona je opět v chomoutu. Hvězdný gólman Gianluigi Buffon (46) se znovu oženil, když si po deseti letech vzal partnerku Ilarii D'Amico (51). Svatba se měla původně konat v červnu. Novomanželé ji ale museli přesunout na konec září. Proč?

Buffon požádal svou nastávající o ruku loni v květnu. O rok později se měla konat svatba. Jenomže přišel problém. Itálie se dostala na Euro a 46letý bývalý gólman musel okamžitě přeskupit plány. Jako šéf reprezentační delegace musel být s národním týmem v Německu a měl plné ruce práce.

Už tehdy ale italský gólman svou milou uklidňoval, že svatba bude. Náhradní termín pro veselku nakonec našli a stala se z ní velkolepá party. Mezi pozvanými hosty mohl být také například trenér Italů Luciano Spalleti či další spoluhráči z Buffonovy éry. Ať už z reprezentace či Juventusu. Tři z nich si pak připravili speciální zdravici.

„Jsme tu, abychom bránili Gigiho, tak jsme to dělali během jeho kariéry. Chceme vám popřát vše nejlepší a aby to byla skvělá oslava,“ pravil bývalý střední obránce Leonardo Bonucci. Svatba to byla grandiózní.