Kairinen vyčaroval plichtu neskutečným gólem: Tajemství šibenice za 18 milionů!

Brambora k bramboře a uno je na dvoře,“ říkají farmáři. „Bodík k bodíku a postup do play off je možný,“ notují si sparťané. Ve druhém duelu skupinové fáze Ligy mistrů uhráli skvělou remízu ve Stuttgartu (1:1).

Až po střechu nacvaknutá MHPArena se dočkala Champions League po dvanácti letech a kouč Pražanů Friis měl tohle přání: „Zkusíme jim oslavy pokazit.“ V hektickém mači to zkoušeli fest a byli odměněni. Bodem a prémií 17,7 milionu korun z pokladny UEFA.

Tuplovaný pech

Hned zkraje rudí v černém zadrbali ve velkém čtverci slibné přečíslení tři na dva a vzápětí byli z první akce soupeře ztrestáni. Ryneš zapomněl vyskočit s hlavičkujícím Millotem. Pak Vitík bohužel trefil brankovou konstrukci a hráči německého vicemistra pak dostáli přezdívce svého klubu Die Schwaben – Švábi. Směrem dopředu létali jako dotěrný hmyz a kousali.

Až tak, že se na to nemohl koukat špílmachr rudých Kairinen a epochální ranou z trestňáku vyrovnal. Balon se v šibenici otřel o tyč! „Nikdy na to nezapomenu. Přesně takhle ten kop trénuju," rozplýbal se šťastný střelec. Pastva pro oči, která sparťany hodila do pohody, leč zase s porcí smůly. Birmančevič zasáhl jen břevno.

Pod zámkem První půle byla fajn. Na začátku té druhé spustili favorizovaní domácí pekelný šrumec, ovšem šanci měl Birmančevič, ale vychytal ho Nubel. Pak to páchlo průšvihem. Letenští se pod tlakem nepotkali s míčem (v 70. minutě činil poměr jeho držení 73 % : 27 %), nicméně zámek jako z železářství U Rotta přežili bez úhony a vydřený výsledek byl na světě.