Friis: Nemohli jsme si přát víc. Reakce po inkasování? Sparťanská mentalita

Až měl splněno, poděkoval sparťanským fanouškům, kterých do vyprodané arény ve Stuttgartu dorazilo přesně 3 333. „Bylo úžasné, když jsem viděl ten zaplněný roh na tribuně. Jsem opravdu pyšný a chci je vyzdvihnout. Spolu jsme silní a pomohli nám. Doufám, že si to užili,“ řekl Friis na závěr tiskové konference, kde rozebral další bodový zápas v Lize mistrů.

Šlo o těžký zápas?

„Jak jste viděli, hráli jsme proti silnému týmu, jednomu z největších v bundeslize a Evropě. Bylo to pro nás těžké, ale v první půli jsem byl do přestávky spokojený, měli jsme šance, přecházeli jsme dobře do útoku.“

Co se změnilo po pauze, kdy vás soupeř zatlačil?

„To byl velký zápas jen na naši branku. To nebyl plán. Musím dát velký kredit Stuttgartu a jeho hráčům, hráli opravdu dobře. Ale největší kredit musím dát mým klukům za to, jak si vedli ve druhém poločase, udrželi vysokou úroveň.“

Brzy jste inkasovali, bál jste se reakce týmu?

„Víte, góly vytvářejí určité momenty, mohou dodat impulz. My o tom pořád mluvíme, aby kluci zůstali hlavami v zápase, koncentrovali se, soustředili se jen na výkon a dělali všechno správně v každé jednotlivé situaci. Pokud se to podaří, máte šanci uhrát dobrý výsledek. Ale ta reakce je prostě sparťanský mentalita. Už jsme jednou byli v Evropě dole, ale ze zápasů s Liverpoolem v minulé sezoně jsme získali hodně zkušeností.“

Kaan Kairinen vám hodně pomohl povedeným přímým kopem, že?

„Jo, to bylo krásné. Myslím, že v rohu branky už nejsou žádní pavouci, vyčistil to. Kdo nás sleduje, ví, jak to Qazim Laci trefil proti Kodani. Ale Kaan si to zaslouží, pracuje každý den na tréninku, chce být pořád lepší. Takže za tohle je úspěch pana Kairinena.“

Bylo to dobrý test před derby?

„Možná… Dneska jsme odehráli dobré utkání, musíme si užít tenhle moment, jsme spokojení. Ale potřebujeme se podívat, kdo je, a kdo není připravený na neděli hrát.“

Proč jste vybral do základní sestavy Rrahmaniho místo Olatunjiho?

„Všichni jsme viděli, jak Rrahmani byl nahoře dobrý v kombinaci. Věděli jsme, že bychom mohli takové balony sbírat, že nám to může pomoct. Navíc takový zápas může sedět Olatunjimu v momentě, kdy přijde na hřiště jako střídající hráč. Bylo to těžké pro oba kluky, ale tohle je přesně to, co potřebuju – dva typově odlišné útočníky.“