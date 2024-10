Trenér na židli, na tribunách „60 tisíc hráčů“. Friis v saku i bez něj

PŘÍMO ZE STUTTGARTU | Jeden usedl na židli, kterou si snad donesl z „kanclu“, druhý klasicky podupával jak napružená šelma po vymezené zóně před lavicí. Sebastian Hoeness vs. Lars Friis, Stuttgart vs. Sparta, souboj nejen týmů, ale také trenérů v Lize mistrů. Boj se však nevedl pouze na hřišti, střídačkách, ale také v majestátném hledišti. A nakonec po nádherném gólu Kaana Kairinena skončil remízou 1:1.

Vezměte dva největší stadiony v Česku a přidejte k nim ještě jednu Letnou navrch. Teprve pak se dostanete ke kapacitě, kterou nabízí Mercedes Benz Arena, někdejší Neckar Stadion, kde hraje zápasy VfB Stuttgart.

Na tuto honosnou adresu si přijela Sparta zažít další magický večer v té největší soutěži. V Lize mistrů.

Její fans vzali město vzdálené nějakých pět hodin cesty z Prahy útokem. 3333 lístků určených pro rudé barvy zmizelo za pár minut. Před zápasem někteří vyrazili na pivní fest (ano, podávala se i vepřová kolena), další se spojili do průvodu směrem k dějišti velkého utkání.

Na stadionu byla sparťanská masa. Pravý protější roh od hlavní tribuny ztmavnul, vládla tady černá výjezdová trika.

Pro kotel to však bylo podobně složité jako pro hráče na place. Domácí na něm ukazovali neuvěřitelnou kvalitu, sílu druhého mužstva bundesligy. Také na tribunách se mohli hosté přetrhnout, protože čelili neskutečné přesile. Hlasatel nakonec oznámil kouzelným českým překladem: „Na tribunách je 60 tisíc hráčů, je vyprodáno.“

Sparťané se snaží využít každou chvíli, kdy domácí kotel zmlkne, ihned jsou slyšet. Když ale stojící dav za bránou rozjede chorály, je to složité.

Na trávníku to je stejné, Friis to ví, proto hned od začátku sundá sako, které navlékl na nástup, a koučuje v košili. Nakonec ji propotil, ale mohl oslavit bod. Na křepčení s kotlem už zase natáhl sako. Je to přece Liga mistrů!