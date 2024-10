Expert o Stuttgartu: Jsou rafinovaní. Šance pro Spartu na zadní tyči

Přes deset let hrál v Německu, teď je trenérem, skautem a expertem deníku Sport. Petr Ruman po Salcburku analyzuje dalšího soupeře Sparty v Lize mistrů – v minulé sezoně druhý tým bundesligy Stuttgart. Stejně jako proti rakouskému hegemonovi nabádá: „Letenští musí být aktivní, odhadnout, kdy se pustit do vysokého presinku.“ Co si myslí o týmu kouče Sebastaina Hoenesse?