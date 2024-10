Stuttgart - Sparta 1:1. Zlatý bod v Lize mistrů! Krásně ho trefil Kairinen

PŘÍMO ZE STUTTGARTU | První půle odvážná, útočná, se dvěma tyčemi, vstřeleným gólem – ale také inkasovaným. Druhá bezmezně bojovná, soustředěná, zaměřená na výsledek. Sparta nastavila ve Stuttgartu domácímu favoritovi v zápase Ligy mistrů dvě tváře a nakonec odjíždí rozesmátá. Remíza 1:1 je překvapení, to si pište. Stejně jako zisk čtyř bodů ze dvou úvodních kol.

Angelo Preciado odkopne, Matin Vitík taky. Klidně do neznáma. Jde o moc a na Spartu se valí vlna drtivá jak tsunami. Stuttgart utahuje šrouby, jeho kvalita na křídlech je neuvěřitelná, v domácí lize ji prostě nepotkáte.

Na tabuli navíc svítí stav 1:1, který se domácím rozhodně nelíbí. Naopak, jsou rozladění, na českého šampiona si věří, počítají se třemi body do obří tabulky Ligy mistrů. Po prohře na Realu Madrid potřebují vítězství.

Jenže Sparta drží. Filip Panák odvrací z vápna jeden balon za druhým, Peter Vindahl chytne nájezd i střelu z vápna (zahladí tak chybu ze začátku druhé půle). Nakonec ani nejde na hřiště Asger Sörensen, jenž měl vyztužit úpějící defenzivu.

Je odpískáno, Sparta vytahuje z obřího lavoru, který připomíná svými nepříliš strmými tribunami majestátní Mercedes Arena, nečekaný bod za remízu 1:1. Po dvou utkáních v Champions League má čtyři body.

V to doufal málokdo. „Ukázali jsme, že sem patříme. Sice nejsme na míči tak silní, ale protiútoky máme nechutné,“ pronesl záložník Matěj Ryneš. „Velký bod. Potkali jsme další skvělý evropský tým. Není to ale tak, že jsme lepší než Dortmund, který tu dostal pět gólů. Takhle to nefunguje, ale když hrajeme dobře, výsledek se většinou dostaví. Všechno je o výkonu,“ přidal se trenér Lars Friis.

Opravdu, v první půli byl projev velmi pozitivní. Startovací čtvrthodina tlak, presink, pak zatažení se do pevného bloku. Změnu rytmu praktikovali Letenští už doma proti Salcburku, který převalili 3:0. Tady se však udála velká nepříjemnost. Dvojice Veljko Brimančevič, Angelo Preciado doslova „zadrbala“ příležitost k výpadu špatnou nahrávkou a za chvíli domácí udeřili.

Centr z levé strany na zadní tyč špatně vyhodnotili Jaroslav Zelený s Matějem Rynešem. První se stáhl příliš do středu brány (na jednoho útočníka soupeře byli zbytečně tři stopeři), druhý nezachytil nakonec hlavičkujícího a skórujícího Enza Millota. Hráč měřící 174 centimetrů zaskočil dvojici borců s mírami 189 a 183 cm…

Odplata přišla brzy: domácí faulovali Birmančeviče a Kaan Kairinen z přímého kopu trefil horní roh, míč odrazil od tyče do sítě. „Je to čest a sen hrát a skórovat v Lize mistrů,“ rozplýval se po zápase. Jak kdyby to byla jeho scéna. Po dvou duelech má na kontě stejný počet tref, v lize odkopal za Spartu celkově 49 utkání a trefil se třikrát…

„Bylo to krásné. V rohu už nejsou žádní pavouci, vyčistil to. Kdo nás sledujete, víte, jak to Qazim trefil proti Kodani,“ připomněl Friis podobnou Laciho laskominu z minulé sezony. „Kaan si to zaslouží za jeho práci na hřišti, na tréninku, každý jednotlivý den. Přístup, Mr. Kairinen,“ velebil finského reprezentanta.

První poločas se pak rozjel do obrátek, zato ten druhý běžel v monotónním stylu. Domácí hned na začátku zamkli Spartu k jejímu vápnu, hrot Albion Rrahmani se často pohyboval pod hranicí třiceti metrů od brány. Friisův mančaft zahustil střed a spolehl se, že odvrátí pokusy o centry ze stran. Nešlo to bez zádrhelů, ale nakonec byl obrana dostatečně pevná, remízu se podařilo uhájit.

„Pár šancí jsme měli, ale jejich síla byla velká. Byl to zatím nejtěžší zápas v sezoně. Oni si to ťukali, my se museli vracet sprintem zpátky. Stáli jsme v bloku, naštěstí jim tam už nic nepadlo,“ ulevil si Ryneš. S výrokem o nejsložitějším utkání souhlasil i trenér. „Máme rádi balon, teď jsme ho ovšem drželi z dvaceti procent. Druhý poločas byl z naší strany až příliš bez míče,“ uznal Friis.

K úspěchu to však vedlo. Třetí duel v Lize mistrů čeká Spartu 23. října na stadionu Manchesteru City. Předtím absolvuje i další velký střet, nedělní derby na Slavii.