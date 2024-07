Skandální scéna »Poslední večeře«: Lidé zuří kvůli aktivistce, která hrála Ježíše

Někteří se museli štípnout do ucha. Scéna Poslední večeře, kterou si v nezvyklém pojetí připravili organizátoři letošních Her v Paříži sklidila dost velký ohlas. Že by šlo o slova chvály se ale říct nedá, na Francouze se totiž valí kritika ze všech stran. Teď navíc unikají na veřejnost překvapivé detaily o tom, jak na parodii reagovali sami atleti.

Rozhodně se o tom bude ještě dlouho mluvit. Scéna na zahajovacím ceremoniálu, v níž autoři parodovali Poslední večeři a do obrazu dosadili drag queens rozpoutala vášně i v těch částech světa, kde převládá islám. Sociální sítě se po odvysílání zaplnily pobouřenými reakcemi a pořadatelé se tak rozhodli sáhnout k vyjádření.

„Samozřejmě nikdy nebylo naším záměrem projevit neúctu k jakékoliv náboženské skupině. Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti," pronesla na tiskové konferenci mluvčí organizačního výboru Anne Descampsová. „Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo naplnit. Pokud to někoho urazilo, je nám to hluboce líto.“

Problémy se spánkem

The Guardian připomněl, že katolická církev ve Francii vyjádřila politování nad ceremoniálem, který „obsahuje scény zesměšňující křesťanství“. Mons. Emmanuel Gobilliard, delegát francouzských biskupů pro Hry, zase uvedl, že někteří francouzští sportovci měli kvůli následkům kontroverze problémy se spánkem.

Role Ježíše se ujala francouzská diskžokejka a lesbická aktivistka Barbara Butchová. Kromě organizátorů je to teď také ona, kdo teď čelí ohromné dávce kritiky.

Nespokojené části veřejnosti vadí mimo jiné i fakt, že důležitou postavu křesťanství zesměšnil člověk, který k tomuto náboženství ani nemá vztah. „Žena, která se na olympijských hrách v Paříži vysmívala Ježíši je Židovka Barbara Butchová, která pochází z tradiční židovské rodiny,“ čertil se jeden z kritiků na síti X.