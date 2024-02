Sagan musel na operaci srdce. Stejné problémy jako Štybar, rána v boji o OH

Na silnici už mu to tolik nejezdilo, a tak se slovenský Tourminátor Peter Sagan rozhodl přemístit na horská kola, u kterých kdysi začínal. A dal si rovnou tu největší výzvu – kvalifikovat se na olympijské hry letos v Paříži. Přitom žebříčkově na tom sousedé z východu nejsou vůbec dobře.

Jeho nelehké misi se teď navíc do cesty postavily zdravotní komplikace. O minulém víkendu Sagan závodil na podniku horských kol poblíž Valencie. Při výkonu mu však jeho monitor zaznamenal až příliš vysoké tepy přesahující několikrát 200 tepů za minutu.

Proto se okamžitě přesunul do Itálie, kde začátkem týdne podstoupil vyšetření srdce. To ukázalo, že musí na zákrok, který má odstranit tachykardii, tedy zrychlený srdeční tep.

Podle zpráv z Itálie mají u čtyřiatřicetiletého sportovce lékaři provést ablaci, tedy zákrok, který podstoupil před třemi lety také Zdeněk Štybar, u nějž lékaři rovněž po potížích v závodu objevili srdeční arytmii.

Sagan, který nyní jezdí za Specialized Factory Racing Team, měl na programu závod v Banyoles o tomto víkendu, poté Marseille France Cup a v dubnu první ze závodů Světového poháru v Brazílii.

Nyní s jistotou víkendové klání vynechá, ve Francii už by podle svého týmu ale 17.-18. března rád nastoupil.

Slovenskou star totiž nečeká vůbec lehká cesta za olympijským snem. Do Paříže se kvalifikuje 19 nejlepších zemí v žebříčku UCI, přičemž Slovensku teď patří až 38. příčka. Devatenácté místo nyní okupuje Česko. A právě na to Saganovi chybí víc než tisíc bodů a čas má pouze do 26. května.