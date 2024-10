Podepíše se reprezentační zátěž na výkonech pražských »S«? Hašek uštval slávisty!

Tři veledůležité slávisty zapřáhl kouč nároďáku Ivan Hašek tak, že na Letné si můžou mnout ruce. Do Vánoc přitom odkopou ti nejlepší i 16 zápasů, únava může hrát zásadní roli.

Sám Hašek si je přetížení elitních fotbalistů vědom. „Zápasů je v téhle době strašně moc, do budoucna je to neúnosné. K tomu přidejte spoustu cestování. V náročném kalendáři bude rozhodovat především to, jak rychle hráči umějí regenerovat,“ pravil trenér.

Přesto trio Bořil, Chorý, Provod využil při dvou zápasech takřka naplno, Holeš zůstal mimo hru na druhý zápas kvůli zranění. „Ve Slavii pravidelně nastupuje hodně Čechů a mají zrovna formu,“ zdůvodnil, proč jim dává prostor. Je blbost, že by cíleně vyšťavil slávisty jen proto, aby pomohl Spartě, za kterou hrál. Ale sešlo se to tak, že využil jediného hráče Sparty, Vitíka.

Síly ubývají

„Bylo to fyzicky velmi náročné. Provod, Bořil, Chorý se vydali ze všech sil, bylo to vidět,“ řekl Karel Poborský ve studiu ČT po pondělním duelu proti Ukrajině. Za české áčko odkopalo během srazu šest hráčů z týmu trenéra Trpišovského celkem 610 minut, sparťani (jen Vitík) 180 minut. „Bude se hrát spousta zápasů. Potřebujeme, aby ti, kteří tu jsou, zůstali v pořádku a mohli jsme s nimi počítat i v listopadu,“ přál si Hašek. Přitom to rozjel v nároďáku bez větší rotace, tak trochu à la Brückner, pro něhož existovalo 13 hráčů, další si kopli jen zřídka. Těžko mu to mít za zlé, když má výsledky.

Spravedlnost je

Více sparťanů se pro změnu unavilo v dresech jiných reprezentací, minutovou bilanci obou »S« takřka srovnali. Na srazech Albánie, Kosova, Srbska, Slovenska, Dánska a Ekvádoru jich bylo osm. Slavia do cizích reprezentací vypravila své tři klíčové borce. Ještě horší než zápasy je cestování mezi kontinenty, což se z Vršovic týkalo Dioufa a Oscara (ten si odpočine při Chance Lize kvůli trestu) a z Letné Preciada.