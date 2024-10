Nenahraditelní v Haškově týmu: motor, symbol vzestupu či blonďáček

Ve třetím a čtvrtém pokračování Ligy národů skupiny B postavil Ivan Hašek téměř dvě identické jedenáctky. Jedinou změnu, a to do značné míry vynucenou, učinil na stoperské pozici, kdy lehce indisponovaného Tomáše Holeše nahradil Ladislav Krejčí. Plán vyšel. Česko získalo z duelů s Albánií (2:0) a Ukrajinou (1:1) čtyři body a vyškrábalo se na první místo ve skupině. Ihned poté se začalo hovořit o tom, že reprezentační trenér našel po deseti měsících ideální kostru týmu. Kdo je v současném náročném stylu, kterým se národní tým chce prezentovat i nadále, jen stěží nahraditelný? Web iSport.cz poukázal na šest mužů.

Na renomovaném serveru Transfermarkt má u svého jména přišpendlenou cenovku 2,2 milionu eur. V jednatřiceti letech už tržní hodnota těžko vyletí výš. Co je ale nejlepší? Že šéf zadních řad Slavie hraje jako desetimilionový zadák. Po Albánii vypadl kvůli zranění ze sestavy a na kompaktnosti defenzivy to bylo znát. Skvěle zvládl mistrovství Evropy. Místo v defenzivní linii má jisté.

Tomáš Souček

Bilance v reprezentaci

Zápasy: 74

Branky: 14

Účast na velkých turnajích: EURO 2020, EURO 2024

Po zápasech národního týmu bývá občas terčem kritiky, jako kapitán je vždy první na ráně. Prý zpomaluje hru a směrem do ofenzivy není tak platný… Ano, Souček má své mouchy, ale když jde do tuhého, je doslova nenahraditelný. Ukázalo se to i během obou říjnových večerů. On byl tím, kdo ve válečné zóně mával českým praporem. Pokud má ve středu pole k sobě hráče typu Lukáše Červa, jeho výkonnost jde strmě vzhůru.