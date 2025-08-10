Blümel o šanci v NHL: Věřím, že místo v Bostonu urvu hned. Přál by si českou lajnu
Má před sebou dost možná klíčovou sezonu zámořské mise. Matěj Blümel tři sezony dřel na farmě, v Dallasu si za tu dobu vysloužil pouhých 13 zápasů mezi nejlepšími. V obrat k lepšímu doufá jako střelecký král AHL na nové adrese. V Bostonu po boku českých parťáků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy. „Úplně nejlepší by bylo, kdybychom hráli celou českou lajnu. Třeba to tak klapne, uvidíme,“ rozpovídal se pětadvacetiletý útočník po exhibici v Chomutově.
Měl pech na našlapaný tým s vážnými ambicemi na Stanley Cup. Matěj Blümel odešel před třemi lety bojovat o místo v NHL, na farmě Dallasu zaujal 44 body v 58 zápasech a na šest utkání dostal povolávací rozkaz o patro výš. Teď už budou šance přibývat, mohl si v té době myslet. Jenže v dalším ročníku si NHL nevyzkoušel vůbec a v uplynulé sezoně dostal čuchnout jen sedmkrát. Nepomohlo ani druhé místo v bodování napříč farmářskou soutěží a koruna pro krále střelců.
I proto zvolil odchovanec Pardubic změnu adresy. O místo bude bojovat v Bostonu, konečně má jednocestnou smlouvu, která garantuje stejný plat v NHL i o soutěž níž. „Doufám, že dostanu víc prostoru, větší šanci. Čekal jsem na to víceméně tři roky, věřím, že to tak bude, a těším se,“ hlásí na startu nové výzvy.
Boston má za sebou ročník, v němž se neprobojoval do vyřazovacích bojů, před uzávěrkou přestupů přišel velký výprodej. Do nové sezony půjdou Bruins proměnění a pod vedením nového kouče Marca Sturma. „Může mi to hodně pomoct,“ přikyvuje Blümel. „Nový trenér, všichni startujeme na stejné čáře. Věřím, že mám co ukázat a budu se snažit to prodat. Bylo by super, kdybych tam vybojoval místo na několik let. Ale nechci předbíhat,“ dodává.
Smlouvu s týmem z Massachusetts podepsal hned prvního července, později mohl sledovat, jaké další podpisy Bruins přidávají. Na soupisku přibylo pět dalších nových útočníků, všechny bude čekat boj o místo. „Všude je konkurence, není to jenom Boston. Poslední tři roky v Dallasu vždycky byla konkurence. Vím, že jsem byl blízko a věřím, že teď si místo urvu hned,“ říká sebevědomě Blümel.
Pokud se procpe na soupisku hlavního týmu, v kabině bude mít k ruce krajany Davida Pastrňáka a Pavla Zachu. „Mluvil jsem jak s Pastou, tak se Zachičem. Řekli mi, na co se připravit, co a jak. Jsem s nimi v kontaktu, Pastu jsem znal už předtím,“ popisuje majitel bronzu z mistrovství světa.
Boston může něco slíbit, ale záleží na mně
Právě s Pastrňákem probíral možnosti, když volil, kudy by mohla vést nejpřímější cesta do NHL. „Máme stejného agenta Aleše Volka, takže mi trošku pomohl s rozhodnutím. Boston mi může něco přislíbit, ale bude záležet jenom na mně,“ uvědomuje s Blümel.
O tom, jakou roli mu Bruins přislíbili, mluvit nechce. „Námluvy jsou nějaké, ale já budu muset předvést, že na to mám. Věřím, že místo dostanu,“ hlásí.
Aby šanci na přesun mezi nejlepší hráče světa zvýšil, znovu se pilně připravuje v tréninkové akademii STACA a na ledě po boku bývalého útočníka Radka Dudy. Po letech profesionální kariéry už Blümel dobře ví, jaká fuška mu dá do sezony nejvíce.
„Už není moc kam přidávat. První rok jsem trénoval třeba i třikrát denně a pak jsem byl hodně unavený. Předloni jsem trénoval efektivněji a tvrději, ale jenom dvakrát, a loni taky. Letos taky trénuju tvrdě. Říkám si, kdo jiný už by to měl dostat, když ne já. Věřím, že se štěstí přikloní na moji stranu a prodám, co ve mně je,“ říká bojovně Blümel.
Do Ameriky se přesune na začátku září, aby poznal nové město. Do té doby musí ještě zařídit přesun auta a některých věcí z Texasu. „To jsou ale příjemné starosti. Věřím, že všechno půjde hladce. Když ne, jsou tam super lidi, kteří mi s tím pomůžou,“ usmívá se talentovaný útočník před dalším kolem boje o NHL.