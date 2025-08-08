Deset let, tisíce přenosů, stovky studií. Sport v TV urazil dlouhou cestu, to nejlepší ho čeká
KOMENTÁŘ TOMÁŠE RADOTÍNSKÉHO | Dnes, tedy 8. srpna, je to přesně deset let od spuštění první sportovní stanice pod značkou O2 Sport. Ano, už deset let vyrábí produkční společnost O2 TV s. r. o. sportovní obsah, sportovní kanály a zajištuje výrobu přenosů z nejvyšších domácích soutěží. Můj dnešní příspěvek bude tedy tak trochu ohlédnutím za dekádou společné práce.
Tehdy, 8. srpna 2015, panovalo v Praze úmorné vedro. V bezmála čtyřicetistupňové výhni jsme se v našem sídle v O2 areně potili bez fungující klimatizace. Bylo to nesmírně fyzicky, ale ovšem i psychicky vyčerpávající. Do poslední chvíle jsme žili v napětí, jestli vše stihneme připravit tak, aby to perfektně fungovalo.
V malých prostorách na prstenci multifunkční haly v Praze 9 jsme se poprvé sešli na začátku prázdnin. Tehdy tam nebylo nic. Začínali jsme doslova na zelené louce, od nuly, postavili studia, kanceláře a zázemí pro redakční tým a postupně vymýšleli a budovali pořady a další novinky. Dodnes patří můj obdiv spolupracovníkům, kteří rozjezd technicky a logisticky zajišťovali. Já bych to nedokázal.
Za vším byl a je skvělý tým zapálených lidí, který se i díky naši Akademii postupně obnovoval o nové tváře, ale základní mantra se nemění – v malé produkční společnosti vznikají inovativní velké projekty, tak si to na počátku přál i Petr Kellner.
Přinesli jsme poprvé do Česka všechna utkání Ligy mistrů v tzv. multidimenzi, později jsme tuto možnost zavedli i v nejvyšší fotbalové a hokejové lize.
Právě ve fotbalové Chance Lize je postupný rozmach asi nejviditelnější. Tenkrát jsme začínali s jedním přenosem týdně. Dnes vysíláme všech osm. K tomu sestřihy, preview a pozvánku na ligové kolo, zábavný diskusní pořad, který v současné době vyprodává sportovní haly.
I další čísla vás možná ohromí, zvláště když se na chvíli zamyslíte, co je za nimi práce a času.
Desetitisíce hodin přenosů, záznamů, pořadů a reportáží.
Celkem čtrnáct sportovních kanálů a k tomu dalších sedm kanálů pro multidimenze.
1900 přímých přenosů a téměř 600 studií z fotbalové ligy.
Miliardové investice do vysílacích práv, provozu a technologického vybavení.
V přenosech jsme aplikovali online statistická data Tracab a Opta, kamery na rozhodčích, drony na zápasech a další moderní inovace. Nesnažíme se jen držet krok se světem, ale být někde i o něco napřed.
Naše práce pokračuje i pod značkou Oneplay Sport a rozhodně nekončíme. Připravujeme nové technologické a redakční zázemí, nové velké víceúčelové studio i nové pořady.
Troufám si říci, že když se vše povede tak, jak si přejeme, to nejlepší nás i vás teprve čeká.
Díky všem kolegům, kteří pokračují v této jízdě s námi a odvádějí skvělou práci. Jedeme dál!