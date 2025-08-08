Vadlejch se po dlouhé pauze vrací, překoná Maňasová Kratochvílovou?
Oštěpař Jakub Vadlejch se chystá na nový start do sezony. První pokus mu v půlce května nevyšel a od té doby ho trápily zdravotní problémy. V pátek se po 84 dnech opět ukáže v závodě na legendárním mítninku P-T-S v Banské Bystrici. Stovku poběží sprinterka Karolína Maňasová, která nahání dávný národní rekord Jarmily Kratochvílové.
Tvář české atletiky se vrací na světlo. Oštěpař Jakub Vadlejch se představí v Banské Bystrici s nadějí, že znovu rozjede sezonu, která mu zatím přinesla jenom potíže.
V prvním závodě na Diamantové lize v Dauhá se mu nedařilo, nepřehodil osmdesát metrů, pak ho skolila silná viróza, ztratil důležitý čas v tréninku, a tak musel vynechat vrcholy první části sezony – Diamantovou ligu v Paříži, Zlatou tretru a mistrovství Evropy družstev v Madridu.
„Měl zdravotní problémy. Bylo toho trošku víc. Nakupilo se to. Hlavní důvod byla viróza plus pohybové problémy,“ vysvětluje reprezentační šéftrenér Pavel Sluka. „První půlku sezony vynechal. Teď se vrací a jde si otestovat, jak na tom je směrem k další části. Myslím, že udělal dobře, že to všechno odložil na druhou část. Směruje to samozřejmě k Tokiu.“
Vadlejch se vloni na podzim po čtrnáctileté spolupráci rozešel s trenérem Janem Železným a trénuje s Miroslavem Guzdkem, bývalým reprezentantem a svazovým šéfem sekce vrhů a hodů. Po zdravotní kalamitě musel dohánět tréninkové manko a tradiční mítink P-T-S na banskobystrickém stadionu na Štiavničkách je tak pro něj novým začátkem. Minimálním cílem je pro něj hranice 80,50 metru, což je hodnota potvrzovacího limitu pro účast na světovém šampionátu.
Maňasová chce zaútočit na národní rekord
„Já předpokládám, že pokud bude fit a zvládne první závod, náš potvrzovací výkon pro něj nebude problém,“ líčí Sluka. „Po závodě bude záležet na jeho zdravotním stavu, jestli bude stoprocentně fit. Má naplánovanou Diamantovou ligu v Polsku, potom by odjel na závěrečné soustředění před Tokiem.“
V Banské Bystrici poběží i Karolína Maňasová, čerstvá mistryně Evropy do 23 let na 100 metrů z červencového šampionátu v Bergenu. Její ambicí pro zbytek léta je útok na ostrý limit pro mistrovství světa 11,07 sekundy, kterým by o dvě setiny překonala národní rekord Jarmily Kratochvílové z roku 1981.
„Někde kolem výkonnosti českého rekordu se může pohybovat. Na mistrovství Evropy třiadvacítek vyhrála proti větru. Pokud bude mít dobré podmínky, můžeme se českého rekordu dočkat,“ věří Sluka.
Maňasovou čeká v Banské Bystrici kvalitní konkurence v čele s Australankou Torrie Lewisovou a Slovenkou Viktórií Forsterovou. Sprinterský čas Jarmily Kratochvílové, která dodnes drží světový rekord na 800 metrů, má stále před očima.
„Pro mě je to opravdu celkem šílené. Když se vrátím k ní jako k atletce, pro mě je neuvěřitelné, že byla schopná zaběhnout stovku za 11,09 a potom na osmistovce udělat světový rekord. To je úplně neuvěřitelné,“ říká Maňasová. „Samozřejmě je to Jarmila, obrovský respekt. Doufám, že její národní rekord zaběhnu, pro mě by to byla velká motivace do budoucna. Hodně by mě to nakoplo.“