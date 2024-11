Mourinho si v Turecku žije jako král! Fenerbahce si ho hýčká v pořádném luxusu

Je přeci »Special One«, a tak je zvyklý na královské zacházení. V podobném duchu k němu přistupuje současný zaměstnavatel z Fenerbahce Istanbul. Turecký fotbalový klub si hýčká Josého Mourinha (61) na úrovni největšího luxusu. A to do takové míry, že mu platí apartmá v hotelu Four Seasons, kde nejlevnější noc začíná na 30 tisících korun za noc.