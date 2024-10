Mladá jezdkyně Melmerová: Zázračný návrat po klinické smrti

V létě 2020 se znovu narodila. Jezdkyně Lucie Melmerová (20) po těžkém pádu z koně utrpěla těžkou frakturu lebky, dlouho bojovala o život a bála se, že už nebude nikdy chodit. Mladá bojovnice teď ale všechny šokovala návratem do závodního sedla!

K pádu, který Lucii a její rodině obrátil život vzhůru nohama, došlo při běžném tréninku. „Můj kůň zakopl, spadl a já spadla pod něj. Když se zvedal, tak mi přitom šlápl na hlavu. Pamatuji si, jak padám a pak jen malý okamžik, jak mi mamka dává první pomoc. Později až probuzení na ARU," popsala mladá jezdkyně, která před příjezdem záchranářů prodělala klinickou smrt.

Když se v nemocnici probudila, nemohla mluvit, jen mrkala očima. Jednou znemanalo ano, dvakrát ne. Nic víc nedokázala, ale zprvu to stačilo. Hlavně, že byla naživu. „Bála jsem se, že nebudu ani chodit, natož jezdit. Byla jsem dlouho na vozíku, největší problém byl a stále přetrvává s rovnováhou a koordinací těla. Koně mi však s tímto problémem velmi pomáhají,“ prozradila nyní už dospělá jezdkyně pro web jezdci.cz.

Vrátit se do běžného života pomohla Melmerové i veřejná sbírka, při níž se podařilo vybrat přes milion korun. I díky ní se mohla časem vrátit k milovaným koním. Čas všechno spravil a v jejím případě se stal malý zázrak.

Ačkoliv netušila, zda bude moci vykonávat obyčejný pohyb, na koně zanevřít nechtěla. Při prvním možné příležitosti se k nim vrátila. Postupně až do takové míry, že se do sedla posadila znovu. Dokonce se přihlásila i na závody. „Lákalo mě to od začátku. Letos už jsem si byla v sedle jistější a začala jsem trénovat více skoků ze cvalu. Tak jsem se rozhodla, že to zkusím,“ řekla Melmerová.

Při návratu ke koním musela zvládnout několik těžkých překážek. Strach překonala, cítila respekt a radost zároveň. Také ale přišly pády. Při nich se ale naštěstí tentokrát nic nestalo. „Dvakrát jsem spadla. Mám ale airbagovou vestu, která je opravdu super!“ pochvalovala si jezdkyně. A co na to její rodiče? „Ve všem mě podporují. Samozřejmě se bojí, ale chápou, co to pro mě znamená,“ uzavřela juniorská vicemistryně světa v parkurovém skákání, která má pro strach uděláno.